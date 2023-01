Svetovni direktorji iz rekordnega optimizma v rekordni pesimizem

Menedžerji po svetu so bili še pred letom dni v svojih napovedih zelo optimistični, zdaj pa med njimi močno prevladuje pesimizem. Kar 73 odstotkov izvršnih direktorjev namreč meni, da bo gospodarska rast v prihodnjih 12 mesecih upadla, medtem ko jih je lani kar 77 odstotkov pričakovalo, da se bo zvišala, kaže najnovejša raziskava mednarodne svetovalne družbe PricewaterhouseCoopers. V njej je oktobra in novembra lani sodelovalo kar 4410 direktorjev iz 105 držav, med njimi 50 tudi iz Slovenije.

Močno poslabšane geopolitične razmere, ki jih krojijo vojna na evropskih tleh in njene posledice, visoka inflacija in poslabšane gospodarske napovedi, so glavni vzroki za popoln preobrat in eno najbolj pesimističnih napovedi v zgodovini raziskave. Če preletimo še nekaj poudarkov: skoraj 40 odstotkov izvršnih direktorjev ne verjame, da bodo čez deset let njihova podjetja ekonomsko uspešna, če se ne bodo preoblikovala.

Seznam tveganj je čedalje daljši, tri glavne grožnje svetovnemu gospodarstvu so po njihovi oceni inflacija (tako meni 40 odstotkov), makroekonomska nestabilnost (31 odstotkov) in geopolitični konflikti. Rezultati ankete so tako povsem drugačni kot lani, ko so direktorje v (post)covidnem obdobju in ob pandemiji koronavirusa daleč najbolj skrbeli zdravstvena tveganja in kibernetske grožnje, medtem ko so bila geopolitična tveganja ocenjena kot razmeroma majhna, na lestvici tveganj pa so bila šele na četrtem mestu. Posledice podnebnih sprememb zdaj na prvo mesto tveganj postavlja le še 14 odstotkov vprašanih.

Posledice invazije skrbijo evropske direktorje

Ruska invazija na Ukrajino je povsem spremenila pogled in prioritete svetovnih menedžerjev. Skoraj polovica vprašanih direktorjev je geopolitični konflikt in njegove posledice že vključila v nabor ukrepov, ki jih je sprejelo, jih sprejema ali pa jih namerava sprejeti njihovo podjetje ali organizacija. Posledično jih največ, 48 odstotkov, povečuje naložbe v kibernetsko varnost in zasebnost podatkov, 46 odstotkov jih prilagaja dobavne verige, prav toliko jih ponovno ocenjuje prisotnost na trgu ali širitev na nove trge, 41 odstotkov jih diverzificira svoje izdelke ali storitve. Vse z namenom večje prilagoditve hitro

spreminjajočim se trgom in poslovnemu okolju, v katerem delujejo.

Na svetovni ravni so med najbolj pesimističnimi direktorji iz industrijsko najrazvitejših držav G7, predvsem iz Francije, Nemčije in Velike Britanije. Zaradi energetske krize, bližine vojne v Ukrajini in odvisnosti od ruskih energentov so sicer pesimistični predvsem glede domače gospodarske rasti. Ob tem izvršni direktorji več ovir za rast svojega poslovanja in prihodkov vidijo tudi v spreminjajočih se preferencah, pričakovanjih, navadah in povpraševanjih njihovih strank oziroma kupcev (56 odstotkov). Sledijo spremembe zakonodaje (53 odstotkov), pomanjkanje delovne sile, strokovnega znanja in usposobljenosti delovne sile (52 odstotkov) ter tehnološke motnje (49 odstotkov).

In kako nameravajo direktorji odreagirati na trenutno gospodarsko klimo? Predvsem si prizadevajo zmanjšati stroške in spodbuditi rast prihodkov. Dobra polovica jih znižuje operativne stroške ali pa dviguje cene, 48 odstotkov se jih je odločilo za diverzifikacijo izdelkov in storitev. Ob tem pa jih 60 odstotkov zagotavlja, da ne nameravajo zmanjšati števila zaposlenih. Velika večina – kar 80 odstotkov – jih tudi navaja, da ne nameravajo znižati prejemkov osebja, saj želijo obdržati najboljšo delovno silo, še kaže svetovna raziskava, ki je tokrat potekala že šestindvajsetič. V Sloveniji so jo izvedli petkrat, podrobnejše rezultate pa bodo predstavili čez dober mesec, skupaj z društvom Manager.