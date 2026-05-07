Svetovni proizvajalci avtomobilov si obupno želijo postati »bolj kitajski«

Partnerstva z lokalnimi podjetji prinašajo velika tveganja.

Vsakršen dvom, da je Kitajska postala središče svetovne avtomobilske industrije, se hitro razblini ob obisku glavnega avtomobilskega salona v tej državi. Ta hrupni in prenatrpani dogodek v Pekingu je bil letos dvakrat večji kot leta 2024 (sejem se vsako drugo leto seli v Šanghaj), na njem je bilo razstavljenih okoli 180 novih avtomobilov. Sejem, ki se je končal 3. maja, je znova pokazal, da tuji avtomobilski proizvajalci zaostajajo za kitajskimi konkurenti v tekmi za prihodnost industrije. Vendar pa je avtomobilski sejem pokazal tudi, koliko se tuji proizvajalci avtomobilov trudijo preoblikovati po vzoru svojih vse uspešnejših kitajskih tekmecev. Na dogodkih ob predstavitvi novih modelov so zahodni vodilni iz podjetij Volkswagen (VW) in Mercedes brez težav preklapljali med angleščino in ...