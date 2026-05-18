Svetovno logistično ozko grlo povzroča hude posledice

Zaprtje Hormuške ožine je povzročilo hude cenovne skoke in logistične motnje, ki najbolj prizadenejo najranljivejše ljudi na svetu. Od začetka leta se je cena surove nafte brent zvišala za vsaj 41 odstotkov (na več kot 100 dolarjev za sod), cena sečnine (sestavine gnojila) za približno 50 odstotkov in prevoza v kontejnerjih za 21 odstotkov. Premije za pomorsko zavarovanje so se povišale za kar devetkrat, 29 afriškim valutam pa se je vrednost zmanjšala. In kot da ti šoki ne bi bili dovolj hudi, je odziv globalnega finančnega sistema stanje še poslabšal.

Ravno v času, ko številna gospodarstva potrebujejo likvidnost, so se pogoji financiranja zaostrili, premije za tveganje so se povišale, ključna orodja za takšne izredne razmere pa naj bi se postopoma ukinila. Mehanizmi, zasnovani za blaženje pritiskov, so jih namesto tega še okrepili. Svetovno gospodarstvo ni le bolj nestabilno kot v preteklosti, temveč je tudi strukturno ranljivo za geopolitične konflikte, razdrobljenost trgovine, podnebne pretrese, tehnološke spremembe in druge širše sile, ki se v realnem času prekrivajo in se medsebojno krepijo.

Sedanja finančna arhitektura naj bi zagotavljala stabilnost z zagotavljanjem likvidnosti ob umiku kapitala, blaženjem gospodarskih pretresov in spodbujanjem naložb ob povečani negotovosti. Vendar smo bili priča ravno nasprotnemu. Ker se je kapital umaknil v varna pristanišča, so se stroški zadolževanja povečali, mnoge države pa so se znašle v položaju, ko imajo še manj fiskalne zmogljivosti za odziv na pretres.

V Afriki, na primer, so se pogoji financiranja zaostrili, saj so se neto uvozniki nafte ubadali z naraščajočimi stroški uvoza goriva in hrane. Vendar pa bo eden redkih instrumentov, namenjenih za takšne primere, to je Hitra kreditna linija Mednarodnega denarnega sklada (IMF) za države z nizkimi dohodki, postopoma odpravil višje omejitve dostopa, ki so bile uvedene med pandemijo covida. Medtem pa države s srednjimi dohodki, ki si v težkih razmerah izposojajo sredstva, še naprej plačujejo dodatne stroške v skladu s politiko dodatnih dajatev IMF.

Medtem ko IMF to politiko zagovarja kot nujno za spodbujanje odplačevanja in zaščito svojih virov, je ta politika prociklična, saj se dodatni zneski obračunavajo na največje neporavnane zneske, ki jih imajo vedno gospodarstva v največjem stresu. Nedavne raziskave prikazujejo regresivne učinke te dinamike. Ravno takrat, ko bi morale države izvajati proticiklične ukrepe (kot so spodbude ob upadu gospodarstva), se varnostna mreža skrči, stroški blaženja šokov pa se močno povečajo.

Poleg tega so se povečali stroški kapitala. Po povprečju 2,4 odstotka v prvem desetletju po letu 2000 na dno blizu 0,6 odstotka med pandemijo se je donos desetletnih ameriških državnih obveznic povečal na približno 4,36 odstotka, to pa je raven, ki se vse bolj zdi strukturna in ne začasna. Za gospodarstva v vzponu in razvojna gospodarstva z velikim dolgom to zvišuje prag donosnosti (minimalni pričakovani donos naložbe) za vsak projekt na področju energetike, infrastrukture, prehranskega sistema in odpornosti proti podnebnim spremembam. Sistem spet zaostruje finančne pogoje ravno v trenutku, ko bi jih moral sprostiti.

Vendar to ni nezaželen učinek. Sistem deluje tako, kot je bil zasnovan. Zgrajen je bil za svet občasnih pretresov in urejenih okrevanj, ne pa za svet, za katerega so značilni vztrajni, prekrivajoči se viri motenj. V tem novem svetu procikličnost ni več le manjša pomanjkljivost; je zavezujoča omejitev rasti in stabilnosti.

Afrika zaradi velikih investicijskih potreb, omejenih fiskalnih rezerv in nenehne odvisnosti od zunanjega financiranja najbolj trpi zaradi te dinamike. Ker podnebni, geopolitični in drugi pretresi povečujejo breme dolga po vsej celini, se izrinjajo izdatki za zdravstvo in izobraževanje. Mnoge države izvajajo preudarne domače reforme, ki spodbujajo rast, vendar te zunanje sile spodkopavajo rezultate.

Razmere zahtevajo ne le več financiranja ali hitrejše izplačevanje, temveč tudi vgrajene stabilizatorje za odpravo najbolj očitnih virov procikličnosti. V primeru IMF to pomeni ohranitev instrumentov nujnega financiranja, ponovno aktiviranje okna za prehranske šoke ter odpravo procikličnih dodatkov za posojilojemalce, ki se zanašajo na te instrumente.

Podobno za Svetovno banko zmanjšanje procikličnosti pomeni predčasno izplačilo sredstev Mednarodnega razvojnega združenja, povečanje pogojnih kreditnih linij (z višjimi omejitvami) in drugih virov za ranljive države z nižjim srednjim dohodkom ter širitev posojil v lokalni valuti, da se zmanjšajo valutna neskladja, ki poslabšujejo epizode depreciacije. Za regionalne razvojne banke in finančne institucije pa to pomeni uporabo trgovinskega financiranja in akreditivov za ohranjanje delovanja dobavnih verig energije in gnojil.

Širše gledano morajo oblikovalci politik začeti prenavljati globalno finančno arhitekturo, da bo vključevala predvidljive, na pravilih temelječe instrumente, ki se samodejno izplačajo, ko so dogovorjeni kazalniki preseženi, namesto da se mesece po izbruhu krize čaka na odločitve upravnega odbora.

S preusmeritvijo mednarodnih rezervnih sredstev IMF, posebnih pravic črpanja, v multilateralne razvojne banke kot hibridni kapital lahko neizkoriščene rezerve spremenimo v naložbe za krepitev odpornosti v ranljivih gospodarstvih. Z izvajanjem neodvisnega pregleda okvirov kapitalske ustreznosti multilateralnih razvojnih bank iz leta 2022, ki ga je pripravila skupina G20, lahko v prihodnjem desetletju sprostimo dodatnih 300–400 milijard dolarjev za posojila brez novega kapitala od delničarjev. S ponovnim pregledom strukture lastništva, zastopstva in kvot v mednarodnih finančnih institucijah pa lahko državam, ki so najbolj izpostavljene globalnim pretresom, damo pomemben glas pri določanju pravil.

Problem ni pomanjkanje sredstev ali likvidnosti. V svetu, ki ga zaznamujejo nenehne motnje, se še vedno zanašamo na sistem, zasnovan za začasne pretrese. Vendar odpornosti ni mogoče improvizirati; vgraditi jo je treba v sam sistem.

Prevod je narejen s pomočjo umetne inteligence.

Hanan Morsy je namestnik izvršnega sekretarja in glavni ekonomist pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Afriko ter član strokovne skupine G20 za Afriko.

