FOTO:Švicarji predor Ceneri gradili brez Kitajcev ali Turkov

Švica h gradnji predora Ceneri ni spustila ne Kitajcev ne Turkov. Gradili so ga 14 let in projekt razdelili na sklope, primerne za italijanska in švicarska podjetja. V fazi priprave in naročanja projekt ni tekel gladko, saj so se neizbrani izvajalci pritoževali. Glavna dela na drugem tiru so razdeljena na dva dela, ki pa sta lahko oddana istemu izvajalcu.V švicarskem kantonu Ticino so v petek odprli 15,4 kilometra dolg predor Ceneri blizu meje z Italijo. Okoli 3,6 milijarde frankov (3,3 milijarde evrov) vredni projekt je del projekta nove železniške povezave skozi Alpe ...