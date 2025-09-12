Ta mesec se začenja gradnja tretjega pasu na štajerski vpadnici

Promet na slovenskih avtocestah se povečuje, po drugi strani pa je po finančno-gospodarski krizi Družba za avtoceste (Dars) zamujala pri obnovi. To se kaže v potrebi po obnovah avtocestnega omrežja, ki je del slovenske kritične infrastrukture.

Dela na avtocestah povzročajo zastoje in slabo voljo med vozniki. Letos predvsem na odseku med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, prevozniki pa so se razburili zaradi dolgih čakalnih kolon na mejnem prehodu Fernetiči, ki so nastale zaradi preusmeritve tovornega prometa ob obnovi hitre ceste in gradnje protivetrne zaščite na Rebrnicah ter italijanske mejne kontrole. Na vipavski hitri cesti od tega tedna velja nov prometni režim, ki je težave prevoznikov odpravil, ta mesec pa je Dars zaradi hitrejše izvedbe del od načrtovane sprostil promet po obeh polovicah avtoceste tudi na odseku štajerske avtoceste.

Investicijski cikel se je pospešil

Dars v zadnjih letih obnavlja več avtocest kot pred desetletjem. Med letoma 2011 in 2015 je Dars v povprečju na leto obnovil 23,8 kilometra odsekov avtocest skupaj s priključki, med letoma 2016 in 2020 se je investicijski cikel podvojil na 47,8 kilometra na leto, v zadnjih štirih letih od pandemije pa je obnovitvena aktivnost višja, saj je Dars v povprečju obnovil 57,7 kilometra tras na leto.

»Naš cilj je, da omrežje avtocest ohranjamo v dobri kondiciji, varno in kar se da pretočno, zato načrtujemo letno obnovo vsaj 55 kilometrov smernih vozišč avtocest in hitrih cest in objektov na njih. Tudi v prihodnje bomo redno nadgrajevali omrežje s sodobno opremo in vlagali v povečanje njegove varnosti,« pravijo na Darsu,

Obnovo po pojasnilih Darsa najbolj potrebujejo ljubljanski obroč razen severne obvoznice, vse štiri avtocestne vpadnice na ljubljansko obvoznico, primorska avtocesta med Ljubljano in Uncem ter med Ravbarkomando in razcepom Gabrk, kjer se bodo obnovitvena dela kmalu začela. Obnovo potrebuje tudi štajerska avtocesta med Ljubljano in Vranskim ter med Celjem in Slovensko Bistrico. Na zadnjem zdaj obnavljajo odsek med Dramljani in Slovenskimi Konjicami.

Sredstva za gradnjo in obnovo se povečujejo

V Darsu imajo letos za investicije v gradnjo avtocest načrtovanih 153 milijonov evrov, od tega za nadaljevanje gradnje 123,2 milijona evrov in za predviden začetek gradnje 15,3 milijona evrov. Preostalo je namenjeno predvsem za projektiranje. To je znatno več kot v prejšnjih letih: od leta 2020 do lani so se izdatki Darsa za gradnjo – torej brez obnov – povečali z 11,5 milijona evrov na 88,8 milijona evrov. Največji projekti so tretja razvojna os, vzhodna cev predora Karavanke, letos so zaključili priključek Dragomer ...

Za gradbena dela pri obnavljanju avtocestnega omrežja pa je letos predvidenih 87,5 milijona evrov, približno enako količino sredstev pa bodo načrtovali tudi za prihodnje leto. To je prav tako več kot v prejšnjih letih.

Rast prometa

Dars tako lovi zaostanke pri obnovah iz preteklosti, k obnovi in nujnosti širitve pa dodatno prispeva rast prometa. Ta se z leta v leto – razen v letih 2020 in 2021, ki ju je zaznamovala epidemija – povečuje. Najbolj prometno obremenjeni deli so ljubljanska obvoznica in vpadnice v glavno mesto. Največ prometa je med Kosezami, Brdom, Kozarjami in Brezovico, Vičem in Kozarjami ter na štajerski vpadnici med Sneberjami in Zadobravo.

Rast prometa povzroča zastoje, ki pomenijo tudi gospodarsko škodo v državi. Na zastoje, ne le na cestah, ampak tudi na tirih, je v polletnem poročilu opozorila tudi Luka Koper. »Omejitve, preobremenjenost in slabša propustnost cestne ter železniške infrastrukture nedvomno vplivajo na delovanje pristaniške logistike, saj povzročajo daljše pretočne čase in otežujejo nemoteno oskrbovalno verigo skozi koprsko pristanišče,« pravijo v koprski družbi. V zadnjem obdobju se s podobnimi izzivi spopada večina evropskih pristanišč, kjer so prezasedene tako pristaniške kot zaledne kapacitete. »Zaradi večjih količin tovora, ki v uvozu prihajajo k nam, ter počasnejšega obrata – kar je tudi posledica omejitev na železniškem omrežju – se v Luki Koper ukvarjamo z veliko zasedenostjo skladiščnih površin, predvsem na področju kontejnerjev. Kljub tem razmeram pa nam z aktivnim prilagajanjem, kot je, denimo, vzpostavljanje dodatnih začasnih skladišč, za zdaj uspeva ohranjati operativnost procesov ter izpolnjevati pričakovanja naših naročnikov,« so še dodali.

Promet na avtocestah se iz leta v leto – razen v letih 2020 in 2021, ki ju je zaznamovala epidemija – povečuje. Najbolj prometno obremenjeni deli so ljubljanska obvoznica in vpadnice v glavno mesto. Foto Dejan Javornik

Kritična infrastruktura

Slovenska geostrateška lega je pomembna tudi za zvezo Nato, saj skozi državo potekata dva pomembna koridorja, in sicer od Luke Koper do Hrvaške in Madžarske. Ministrstvo za infrastrukturo je pri pregledu cestne, železniške, pristaniške in letalske infrastrukture ugotovilo več kot 60 ozkih grl za logistiko težjih in večjih vojaških konvojev.

Na Darsu pojasnjujejo, da njihovi premostitveni objekti zagotavljajo konstrukcijsko varnost za prometne obtežbe, ki so dovoljene v prostem prometnem toku: »Vse druge prometne obtežbe se obravnavajo kot izredni prevozi, kjer Dars naroči preveritev možnosti za izvedbo izrednega prevoza, v sklopu katere se določijo tudi morebitni posebni pogoji.« Na vprašanje, ali v prihodnjih investicijah vidijo priložnosti pri financiranju tudi iz izdatkov, ki jih mora Slovenija povečati za odpornost glede na zahteve Nata, so odgovorili: »Vsebina, ki bi jo bilo mogoče financirati, bo odvisna od pogojev razpisov, ki še niso znani. Ocenjujemo, da bi lahko bili vključeni projekti, ki bodo vsebovali rekonstrukcijo premostitvenih objektov, s katero se povečuje nominalna nosilnost za lažje prevzemanje obtežb.«

Kje je pričakovati obnove

Poleg omenjenih del na hitri cesti čez Rebrnice ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, ki se izvajajo letos in se bodo nadaljevale tudi v prihodnjem letu, poteka še obnova štajerske avtoceste med Framom in Slovensko Bistrico, obnova pomurske avtoceste na odsekih med Dolgo vasjo, Lendavo in Pincami ter obnova viaduktov Šentilj.

Prihodnje leto širitev primorske vpadnice? Medtem ko bo Dars predvidoma v drugi polovici tega meseca v dela uvedel CGP in Pomgrad v širitev štajerske vpadnice v Ljubljano, še ni znan začetek širitve s tretjim pasom na primorski vpadnici. »Če bo izdano okoljevarstveno soglasje postalo pravnomočno, bo sledil postopek javnega naročila za izvedbo del. Če bi vsi postopki potekali brez zapletov in pritožb, je pričakovati začetek pripravljalnih del za širitev primorske avtocestne vpadnice na ljubljanski obroč leta 2026,« pravijo na Darsu.

Ta mesec bodo začeli dela za vzpostavitev tretjega pasu na zelo prometno obremenjeni štajerski vpadnici v Ljubljano, in sicer med Domžalami in Zadobrovo. Letos bo promet med deli potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer.

Načrtujemo, da bomo obnovili najmanj 55 kilometrov smernih vozišč avtocest ter hitrih cest in objektov na njih. Dars

Ta mesec bodo predvidoma stekla obnovitvena dela tudi na odseku primorske avtoceste med Ravbarkomando in Razdrtim, vključno z zamenjavo mostov čez Pivko ter ureditvijo priključka Postojna. »Kljub delom bo promet na tem odseku letos potekal po obeh polovicah avtoceste, vendar po dveh zoženih pasovih v vsako smer,« pravijo na Darsu.

Poleg nadaljevanja navedenih projektov med obsežnejšimi deli v prihodnjem letu Dars načrtuje še začetek obnove odseka dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Bičem in priključka Ivančna Gorica; obnovo vozišča in gradnjo protihrupne zaščite na odseku štajerske avtoceste med mejo z Avstrijo in Šentiljem ter na priključku Šentilj; obnovo gorenjske avtoceste na odseku med Naklim in priključkom Kranj vzhod, obnovo nadvoza Britof in na odseku severne ljubljanske obvoznice nadomestno gradnjo dveh nadhodov Gotska cesta in Ledarska cesta.