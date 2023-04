Tab je prevzel večinski delež v nizozemskem R&W Batterijen

Slovenska družba Tab je s 6. aprilom prevzela 51-odstotni delež nizozemske družbe R&W Batterijen in ustanovila novo družbo TAB Benelux B. V.

Za družbama Tab in R&W je skoraj 20 let uspešnega sodelovanja, zdaj pa sta se podjetji še lastniško integrirali. Skupina TAB bo tako okrepila svoj položaj v državah Beneluksa in Evropi, so sporočili iz podjetja.

Predsednik upravnega odbora Taba Bogomir Auprih je ob tem povedal: »Po skoraj dvajsetletnem uspešnem sodelovanju med družbama R&W in TAB se začenja novo obdobje. S ponosom in navdušenjem nad našo skupno prihodnostjo oznanjamo novo zavezništvo na področju baterij, družbo TAB Benelux B. V. Skupaj bomo še naprej izboljševali stopnjo naše zavezanosti strankam in dosegali popolnost na področju preskrbe z energijo.«