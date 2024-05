Talum in Sij naj bi bili po novem le še porfeljski naložbi

V nadaljevanju preberite še:

Predlog nove strategije upravljanja kapitalskih naložb, ki ga je vlada pred kratkim poslala v državni zbor, prinaša nekatere spremembe pri klasifikaciji podjetij v državni (so)lasti. Tako predvideva selitev Taluma iz strateških in Sija iz pomembnih naložb med portfeljske, kar pomeni, da SDH z njimi lahko prosto razpolaga in upravlja zgolj za namen povečevanja vrednosti in donosnosti. Zakaj ta sprememba in kaj to pomeni za ti dve naložbi?