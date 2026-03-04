Tečaj Vzajemne prvi dan zaključil pri osmih evrih

Najnižji posli sklenjeni pri enem evru, najvišji kar pri 20 evrih. Pričakovati je še nekaj dni velikih nihanj in nenavadnih cen.

Prvi trgovalni dan z delnicami Vzajemne je prinesel enega najbolj razgretih dni v zgodovini Ljubljanske borze. Ne po obsegu poslov, ampak po neverjetnem nihanju tečaja. Skromna ponudba delnic in razmeroma veliko povpraševanje, kot kaže pa tudi nespametno ali pa špekulativno vstavljanje naročil kupcev je ceno delnic potisnil vse do 20 evrov, kar je merjeno v s knjigovodsko vrednostjo delnic ena najvišjih vrednosti, ki jih je kadarkoli dosegla kakšna družba na Ljubljanski borzi. Po zadnjih podatkih, s katerimi razpolaga Ljubljanska borza, je delnice Vzajemne do borzne kotacije prevzelo okoli deset tisoč delničarjev. Prevzem se je v zadnjih dnevih močno povečal, vseeno pa bo pričakovana ponudba še nekaj časa razmeroma skromna, zaradi česar je verjetno večje nihanje cene delnic. Visoka cena ...