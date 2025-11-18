  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Letošnji obeležitvi Tedna slovenske hrane so se pridružile tudi Slovenske železnice, ki so skupaj s partnerji oblikovali pobudo Lokalna hrana na vlakih. FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Galerija
    Letošnji obeležitvi Tedna slovenske hrane so se pridružile tudi Slovenske železnice, ki so skupaj s partnerji oblikovali pobudo Lokalna hrana na vlakih. FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Promo Delo
    18. 11. 2025 | 09:35
    A+A-

    Dan slovenske hrane, ki je namenjen spodbujanju zavedanja o pomenu lokalne hrane, je lani prerasel v Teden slovenske hrane, ki ga zaznamujemo vsak tretji teden novembra. Letošnji obeležitvi so se pridružile tudi Slovenske železnice s pobudo Lokalna hrana na vlakih, ki so jo pripravile v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS), Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) in Zvezo podeželske mladine Slovenije (ZPMS). V okviru akcije bodo potniki na izbranih vlakih po vsej državi med 17. in 20. novembrom prejeli simbolna darila slovenskih pridelovalcev – domača jabolka ter med z zaščiteno geografsko označbo –, predvsem pa zgodbe ljudi, ki slovensko pokrajino ustvarjajo vsak dan.

    Na fotografiji: Boštjan Noč, predsednik ČZS, grosupeljski župnik Martin Golob, Eva Golob, predsednica ZPMS in Jože Podgoršek, predsednik KGZS Foto Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Na fotografiji: Boštjan Noč, predsednik ČZS, grosupeljski župnik Martin Golob, Eva Golob, predsednica ZPMS in Jože Podgoršek, predsednik KGZS Foto Miško Kranjec, Slovenske železnice

    Slovenske železnice povezujejo podeželje in mesta

    Sodelovanje v projektu je za Slovenske železnice logičen korak: vožnja z vlakom je eden najčistejših načinov mobilnosti, lokalna hrana pa pot do manj obremenjenega okolja in večje prehranske varnosti. Ko se ti dve področji združita, nastane močno družbeno sporočilo.

    Od leve: dr. Peter Verlič, župan Grosuplja, Boštjan Noč, predsednik ČZS in Miha Butara, direktor SŽ-Potniški promet FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Od leve: dr. Peter Verlič, župan Grosuplja, Boštjan Noč, predsednik ČZS in Miha Butara, direktor SŽ-Potniški promet FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

    Miha Butara, direktor SŽ – Potniški promet, je ob začetku akcije poudaril, da imajo potniki prav skozi okna vlakov najbolj pristen vpogled v delo slovenskih kmetov: »Slovenske železnice želimo vračati okolju, zato z veseljem podpremo dobrodelnost, šport, kulturo in vse druge projekte, ki prispevajo k razvoju naše družbe. Zato je bila odločitev, da se pridružimo projektu slovenske hrane, v resnici zelo preprosta. Naš cilj ne sme biti le govor o trajnosti, temveč jo živeti in udejanjati. Z izbiro hrane domačega kmeta, medu slovenskega čebelarja in podporo lokalni samooskrbi negujemo prostor, v katerem živimo. Vsak tak korak krepi naš trajnostni odnos do okolja – tako kot tudi odločitev, da se na pot namesto z avtom odpravimo z vlakom, ki je udobnejši in čistejši način prevoza.«

    Lokalna hrana na vlaku FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Lokalna hrana na vlaku FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

    Slovenske železnice tako z akcijo utrjujejo svojo vlogo povezovalca krajev, skupnosti in dobrih praks, ki izboljšujejo kakovost življenja v Sloveniji.

    Zakaj izbrati lokalno hrano?

    • Svežina in kakovost

    Lokalni pridelki so pobrani zrelejši, prepotujejo manjšo razdaljo in ohranijo več hranil.

    • Podpora slovenskim kmetom in čebelarjem

    Z nakupom domače hrane neposredno krepite lokalno gospodarstvo in ohranjate slovensko podeželje.

    • Manjši ogljični odtis

    Krajše poti od njive do krožnika pomenijo manj transporta, manj emisij in manj embalaže.

    • Zanesljiva sledljivost

    Poznate izvor živila, ljudi, ki ga pridelujejo, in način, kako nastane.

    • Ohranjanje krajine in tradicije

    Slovenska hrana je del naše kulturne dediščine, saj z njeno izbiro ohranjamo tudi podobo krajine, ki jo opazujemo skozi okna vlakov.

    Ponedeljkov začetek v znamenju močne podpore

    V štirih dneh bodo ekipe čebelarjev, kmetov, kmetijskih svetovalcev in mladih s podeželja (v ekipi bodo po dva čebelarja in po trije predstavniki kmetov) z vlaki prepotovale Slovenijo. Letošnji prvi dan akcije je bil posebej živahen. Ob jutranjih odhodih vlakov so se delivcem lokalne hrane pridružili predsedniki organizacij, predstavniki Slovenskih železnic in župani nekaterih občin, kar je še dodatno poudarilo pomen partnerstva med podeželjem in mestnim okoljem.

    Lokalna hrana na vlaku FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Lokalna hrana na vlaku FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

    Med, jabolka in pozdrav kranjskega župana

    Na jutranjem vlaku iz Žirovnice proti Ljubljani sta z delivci potovala Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze, ter Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj. Potnikom sta delila jabolka in med, spregovorila o ponarejenem medu na evropskem trgu in opozorila na pomen zaščitenih slovenskih čebelarskih proizvodov. Noč je ob tem poudaril, da je Slovenija urejena, cvetoča, zelena, čista, biotsko raznovrstna, kulinarično edinstvena in da ne smemo pozabiti, da brez čebel, čebelarjev, pridnih rok slovenskega kmeta take dežele ne bi bilo. Opozoril je tudi, da je na evropskem trgu kar vsak drugi kozarec medu ponarejen, zato je še toliko pomembneje, da med kupujemo pri lokalnih čebelarjih. »Kot država bodimo drznejši, naredimo korak pred Evropo, ki nam bo zagotovo kmalu sledila. Sprejmimo tako zakonodajo, da bo v vseh javnih zavodih na voljo lokalna hrana, kupljena po tržni ceni. Najboljša naložba države v zdravje ljudi je prehranjevanje s kakovostno lokalno hrano, najboljša subvencija čebelarstvu in kmetijstvu pa je nakup hrane vseh institucij v lasti države po tržni ceni,« je še dodal Noč.

    Boštjan Noč, predsednik ČZS je opozoril, da je na evropskem trgu kar vsak drugi kozarec medu ponarejen. FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Boštjan Noč, predsednik ČZS je opozoril, da je na evropskem trgu kar vsak drugi kozarec medu ponarejen. FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

    Na mladih svet stoji

    Na vlak iz Grosupljega so stopili dr. Jože Podgoršek, predsednik KGZS, Eva Golob, predsednica ZSPM, ter Miha Butara, direktor SŽ – Potniški promet. Pozdravil jih je grosupeljski župan dr. Peter Verlič in poudaril, da je sodelovanje lokalnih skupnosti pri takšnih akcijah ključno. Podgoršek je ob tem dodal širšo perspektivo skupne pobude: »Računamo na to, da bomo slovenske potrošnike spomnili na slovensko hrano prek jabolka, ki ga bo nekdo zjutraj dobil v roke, verjamem, da tudi z veseljem pojedel in se mnogokrat spomnil na to, zakaj je treba kupovati hrano slovenskega porekla. Ne zgolj zaradi kakovosti in zdravja, ampak tudi zato, da imamo lepo in obdelano slovensko krajino.«

    Jože Podgoršek, KGZS, je poudaril pomen nakupovanja lokalno pridelane hrane. FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Jože Podgoršek, KGZS, je poudaril pomen nakupovanja lokalno pridelane hrane. FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

    Golobova pa je izpostavila, da je promocija slovenske lokalne hrane ključnega pomena, saj je prav kakovostna domača pridelava temelj naše prehranske varnosti. Kmetje se vsak dan spopadajo z ogromno količino dela in odgovornosti, zato je razumljivo, da jim ob vsem tem pogosto zmanjka časa in resursov za še tako pomembno promocijo svojih izdelkov: »Na ZSPM verjamemo, da je naloga vseh nas – mladih, lokalnih skupnosti in države, da pomagamo širiti prepoznavnost slovenske hrane, poudarjamo njeno kakovost ter gradimo zaupanje med potrošniki in pridelovalci. Le z močno promocijo lahko zagotovimo, da bo delo slovenskih kmetov prepoznano, cenjeno in pravično ovrednoteno, domača hrana pa ostala vidna in dostopna na slovenskih krožnikih.«

    Eva Golob, ZPMS, je izpostavila, da je promocija slovenske lokalne hrane ključnega pomena. FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Eva Golob, ZPMS, je izpostavila, da je promocija slovenske lokalne hrane ključnega pomena. FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

    Po Sloveniji s toplino, pristnostjo in slovenskim jabolkom v roki

    Akcija Lokalna hrana na vlakih bo do vključno 20. novembra potekala na številnih linijah po državi. Čebelarji, kmetijski svetovalci, mladi s podeželja in pridelovalci lokalne hrane potnikom razdeljujejo jabolka in slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. Ob tem se pogovori med vožnjo hitro razvijejo: o pomenih kratkih dobavnih verig, o razliki med industrijsko in lokalno pridelavo, o tem, kako vsak izmed nas lahko podpre tiste, ki oblikujejo podeželsko krajino.

    Ko se združita prehranska samooskrba in trajnostna mobilnost

    Projekt Lokalna hrana na vlakih združuje dva stebra trajnostnega razvoja:

    lokalno pridelano hrano, ki ohranja delovna mesta in zmanjšuje okoljski odtis,

    javni potniški promet, ki bistveno prispeva k razogljičenju družbe.

    Slovenske železnice tako postajajo del širše zgodbe o tem, da so premišljene izbire vsak dan tiste, ki prinašajo velike spremembe. Izbira vlaka in izbira slovenskega jabolka sta dva obraza iste odgovornosti.

    Lokalna hrana na vlaku Foto Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Lokalna hrana na vlaku Foto Miško Kranjec, Slovenske železnice

    Povabilo k razmisleku

    Letošnja izvedba znova dokazuje, da vlaki niso le prevozno sredstvo, temveč prostor srečanj. Na njih se povezujejo potniki, pridelovalci, župani, mladi in številne organizacije, ki si prizadevajo za varno hrano, ohranjeno krajino in čistejše okolje.

    Projekt Lokalna hrana na vlakih je postal simbol sodelovanja, povezanosti in odgovornega ravnanja z našimi viri. Z majhnimi, a pomembnimi gestami – kot sta slovensko jabolko in vožnja z vlakom – lahko skupaj ustvarjamo bolj zdravo, bolj trajnostno in bolj povezano Slovenijo. 

    Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Črna gora

    Kaj se dogaja v najmanjši balkanski kandidatki, se EU še sanja ne

    Pohvale o napredku države so pri proevropskih Črnogorcih sprožile val norčevanja iz slabe obveščenosti Bruslja.
    Novica Mihajlović 17. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Podjetje RIKO – strateški partner za trajnostno energetsko prihodnost

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    Slovenske železniceLokalna hrana na vlakuteden slovenske hraneMiha ButaraJože PodgoršekBoštjan NočEva Golob
    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Davide Cassani

    Tadej Pogačar je dirkal kot kolesarski superjunak

    Italijanski strokovnjak Davide Cassani pričakuje še tri leta prevlade Slovenca. Primož Roglič bi lahko bil režiser zmag Red Bulla.
    Miha Hočevar 18. 11. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Uničena stavba

    Zakaj je tako težko pogasiti požar v Vjesnikovi stolpnici

    Zagrebškim gasilcem je požar že večkrat skoraj uspelo pogasiti, a se ogenj širi po prezračevalnih jaških in vedno znova vzplamti.
    Manca Jagodic 18. 11. 2025 | 11:21
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Šef Googla svari, da nobeno podjetje ne bo imuno, če poči mehurček UI

    Šef tehnološkega velikana Sundar Pichai poudarja, da je regulacija nujna, sicer bo umetna inteligenca ušla izpod nadzora.
    18. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Čustvena prtljaga v predalih: kako se ločiti od predmetov, ki jih ne rabimo več

    Arhitektka Tjaša Justin svetuje, kako se z metodo 'odhrčkavanja' znebiti odvečnih stvari, urediti dom, prihraniti in lažje zadihati.
    Aleksandra Zorko 18. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba

    Znano, katere tekme bo izpustil Šeško

    Poškodba kolena ni bila huda, a ni povsem nedolžna, pri Manchester Unitedu upajo, da se bo slovenski zvezdnik vrnil pred božičem, ko bo ritem tekem najhujši.
    Peter Zalokar 18. 11. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Šef Googla svari, da nobeno podjetje ne bo imuno, če poči mehurček UI

    Šef tehnološkega velikana Sundar Pichai poudarja, da je regulacija nujna, sicer bo umetna inteligenca ušla izpod nadzora.
    18. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Čustvena prtljaga v predalih: kako se ločiti od predmetov, ki jih ne rabimo več

    Arhitektka Tjaša Justin svetuje, kako se z metodo 'odhrčkavanja' znebiti odvečnih stvari, urediti dom, prihraniti in lažje zadihati.
    Aleksandra Zorko 18. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba

    Znano, katere tekme bo izpustil Šeško

    Poškodba kolena ni bila huda, a ni povsem nedolžna, pri Manchester Unitedu upajo, da se bo slovenski zvezdnik vrnil pred božičem, ko bo ritem tekem najhujši.
    Peter Zalokar 18. 11. 2025 | 10:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo