Teden slovenske hrane na vlakih

Dan slovenske hrane, ki je namenjen spodbujanju zavedanja o pomenu lokalne hrane, je lani prerasel v Teden slovenske hrane, ki ga zaznamujemo vsak tretji teden novembra. Letošnji obeležitvi so se pridružile tudi Slovenske železnice s pobudo Lokalna hrana na vlakih, ki so jo pripravile v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS), Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) in Zvezo podeželske mladine Slovenije (ZPMS). V okviru akcije bodo potniki na izbranih vlakih po vsej državi med 17. in 20. novembrom prejeli simbolna darila slovenskih pridelovalcev – domača jabolka ter med z zaščiteno geografsko označbo –, predvsem pa zgodbe ljudi, ki slovensko pokrajino ustvarjajo vsak dan.

Na fotografiji: Boštjan Noč, predsednik ČZS, grosupeljski župnik Martin Golob, Eva Golob, predsednica ZPMS in Jože Podgoršek, predsednik KGZS Foto Miško Kranjec, Slovenske železnice

Slovenske železnice povezujejo podeželje in mesta

Sodelovanje v projektu je za Slovenske železnice logičen korak: vožnja z vlakom je eden najčistejših načinov mobilnosti, lokalna hrana pa pot do manj obremenjenega okolja in večje prehranske varnosti. Ko se ti dve področji združita, nastane močno družbeno sporočilo.

Od leve: dr. Peter Verlič, župan Grosuplja, Boštjan Noč, predsednik ČZS in Miha Butara, direktor SŽ-Potniški promet FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

Miha Butara, direktor SŽ – Potniški promet, je ob začetku akcije poudaril, da imajo potniki prav skozi okna vlakov najbolj pristen vpogled v delo slovenskih kmetov: »Slovenske železnice želimo vračati okolju, zato z veseljem podpremo dobrodelnost, šport, kulturo in vse druge projekte, ki prispevajo k razvoju naše družbe. Zato je bila odločitev, da se pridružimo projektu slovenske hrane, v resnici zelo preprosta. Naš cilj ne sme biti le govor o trajnosti, temveč jo živeti in udejanjati. Z izbiro hrane domačega kmeta, medu slovenskega čebelarja in podporo lokalni samooskrbi negujemo prostor, v katerem živimo. Vsak tak korak krepi naš trajnostni odnos do okolja – tako kot tudi odločitev, da se na pot namesto z avtom odpravimo z vlakom, ki je udobnejši in čistejši način prevoza.«

Lokalna hrana na vlaku FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

Slovenske železnice tako z akcijo utrjujejo svojo vlogo povezovalca krajev, skupnosti in dobrih praks, ki izboljšujejo kakovost življenja v Sloveniji.

Zakaj izbrati lokalno hrano? • Svežina in kakovost Lokalni pridelki so pobrani zrelejši, prepotujejo manjšo razdaljo in ohranijo več hranil. • Podpora slovenskim kmetom in čebelarjem Z nakupom domače hrane neposredno krepite lokalno gospodarstvo in ohranjate slovensko podeželje. • Manjši ogljični odtis Krajše poti od njive do krožnika pomenijo manj transporta, manj emisij in manj embalaže. • Zanesljiva sledljivost Poznate izvor živila, ljudi, ki ga pridelujejo, in način, kako nastane. • Ohranjanje krajine in tradicije Slovenska hrana je del naše kulturne dediščine, saj z njeno izbiro ohranjamo tudi podobo krajine, ki jo opazujemo skozi okna vlakov.

Ponedeljkov začetek v znamenju močne podpore

V štirih dneh bodo ekipe čebelarjev, kmetov, kmetijskih svetovalcev in mladih s podeželja (v ekipi bodo po dva čebelarja in po trije predstavniki kmetov) z vlaki prepotovale Slovenijo. Letošnji prvi dan akcije je bil posebej živahen. Ob jutranjih odhodih vlakov so se delivcem lokalne hrane pridružili predsedniki organizacij, predstavniki Slovenskih železnic in župani nekaterih občin, kar je še dodatno poudarilo pomen partnerstva med podeželjem in mestnim okoljem.

Lokalna hrana na vlaku FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

Med, jabolka in pozdrav kranjskega župana

Na jutranjem vlaku iz Žirovnice proti Ljubljani sta z delivci potovala Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze, ter Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj. Potnikom sta delila jabolka in med, spregovorila o ponarejenem medu na evropskem trgu in opozorila na pomen zaščitenih slovenskih čebelarskih proizvodov. Noč je ob tem poudaril, da je Slovenija urejena, cvetoča, zelena, čista, biotsko raznovrstna, kulinarično edinstvena in da ne smemo pozabiti, da brez čebel, čebelarjev, pridnih rok slovenskega kmeta take dežele ne bi bilo. Opozoril je tudi, da je na evropskem trgu kar vsak drugi kozarec medu ponarejen, zato je še toliko pomembneje, da med kupujemo pri lokalnih čebelarjih. »Kot država bodimo drznejši, naredimo korak pred Evropo, ki nam bo zagotovo kmalu sledila. Sprejmimo tako zakonodajo, da bo v vseh javnih zavodih na voljo lokalna hrana, kupljena po tržni ceni. Najboljša naložba države v zdravje ljudi je prehranjevanje s kakovostno lokalno hrano, najboljša subvencija čebelarstvu in kmetijstvu pa je nakup hrane vseh institucij v lasti države po tržni ceni,« je še dodal Noč.

Boštjan Noč, predsednik ČZS je opozoril, da je na evropskem trgu kar vsak drugi kozarec medu ponarejen. FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

Na mladih svet stoji

Na vlak iz Grosupljega so stopili dr. Jože Podgoršek, predsednik KGZS, Eva Golob, predsednica ZSPM, ter Miha Butara, direktor SŽ – Potniški promet. Pozdravil jih je grosupeljski župan dr. Peter Verlič in poudaril, da je sodelovanje lokalnih skupnosti pri takšnih akcijah ključno. Podgoršek je ob tem dodal širšo perspektivo skupne pobude: »Računamo na to, da bomo slovenske potrošnike spomnili na slovensko hrano prek jabolka, ki ga bo nekdo zjutraj dobil v roke, verjamem, da tudi z veseljem pojedel in se mnogokrat spomnil na to, zakaj je treba kupovati hrano slovenskega porekla. Ne zgolj zaradi kakovosti in zdravja, ampak tudi zato, da imamo lepo in obdelano slovensko krajino.«

Jože Podgoršek, KGZS, je poudaril pomen nakupovanja lokalno pridelane hrane. FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

Golobova pa je izpostavila, da je promocija slovenske lokalne hrane ključnega pomena, saj je prav kakovostna domača pridelava temelj naše prehranske varnosti. Kmetje se vsak dan spopadajo z ogromno količino dela in odgovornosti, zato je razumljivo, da jim ob vsem tem pogosto zmanjka časa in resursov za še tako pomembno promocijo svojih izdelkov: »Na ZSPM verjamemo, da je naloga vseh nas – mladih, lokalnih skupnosti in države, da pomagamo širiti prepoznavnost slovenske hrane, poudarjamo njeno kakovost ter gradimo zaupanje med potrošniki in pridelovalci. Le z močno promocijo lahko zagotovimo, da bo delo slovenskih kmetov prepoznano, cenjeno in pravično ovrednoteno, domača hrana pa ostala vidna in dostopna na slovenskih krožnikih.«

Eva Golob, ZPMS, je izpostavila, da je promocija slovenske lokalne hrane ključnega pomena. FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

Po Sloveniji s toplino, pristnostjo in slovenskim jabolkom v roki

Akcija Lokalna hrana na vlakih bo do vključno 20. novembra potekala na številnih linijah po državi. Čebelarji, kmetijski svetovalci, mladi s podeželja in pridelovalci lokalne hrane potnikom razdeljujejo jabolka in slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. Ob tem se pogovori med vožnjo hitro razvijejo: o pomenih kratkih dobavnih verig, o razliki med industrijsko in lokalno pridelavo, o tem, kako vsak izmed nas lahko podpre tiste, ki oblikujejo podeželsko krajino.

Ko se združita prehranska samooskrba in trajnostna mobilnost

Projekt Lokalna hrana na vlakih združuje dva stebra trajnostnega razvoja:

– lokalno pridelano hrano, ki ohranja delovna mesta in zmanjšuje okoljski odtis,

– javni potniški promet, ki bistveno prispeva k razogljičenju družbe.

Slovenske železnice tako postajajo del širše zgodbe o tem, da so premišljene izbire vsak dan tiste, ki prinašajo velike spremembe. Izbira vlaka in izbira slovenskega jabolka sta dva obraza iste odgovornosti.

Lokalna hrana na vlaku Foto Miško Kranjec, Slovenske železnice

Povabilo k razmisleku

Letošnja izvedba znova dokazuje, da vlaki niso le prevozno sredstvo, temveč prostor srečanj. Na njih se povezujejo potniki, pridelovalci, župani, mladi in številne organizacije, ki si prizadevajo za varno hrano, ohranjeno krajino in čistejše okolje.

Projekt Lokalna hrana na vlakih je postal simbol sodelovanja, povezanosti in odgovornega ravnanja z našimi viri. Z majhnimi, a pomembnimi gestami – kot sta slovensko jabolko in vožnja z vlakom – lahko skupaj ustvarjamo bolj zdravo, bolj trajnostno in bolj povezano Slovenijo.

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice.