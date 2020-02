Kratkoročna gibanja na svetovnih finančnih trgih vedno in povsod odslikavajo sentiment in množično psihologijo vlagateljev. To je še posebno boleče razvidno v zadnjih dneh, ko po svetu razsaja panični strah pred globalno pandemijo koronavirusa. Ali kot bi rekel Lenin: »So desetletja, ko se ne zgodi nič, in so tedni, ko se zgodi desetletje.«Svetovni delniški trgi so v zadnjih šestih trgovalnih dneh bliskovito izgubili tla pod nogami in strmoglavili v območje korekcije, to je okoli deset odstotkov pod najvišjimi vrednostmi vseh časov. Ameriške delnice so v preteklem stoletju v tako kratkem času doživele večji masaker samo v ...