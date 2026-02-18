Tehnologije dvojne rabe: priložnost, ki slovenskim podjetjem odpira nove trge

Geopolitične razmere, kibernetske grožnje, motnje v dobavnih verigah ter potreba po večji odpornosti sistemov spreminjajo razumevanje varnosti in industrije: meja med civilnim in varnostnim sektorjem se vse bolj briše. V tem okolju dvojna raba ni več nišna tema, temveč vse pomembnejša razvojna in tržna priložnost tudi za slovenska podjetja.

Da potencial ni le na papirju, je pokazala konferenca Dual Use Slovenija 2026, na kateri so udeleženci poudarili, da Slovenija že razpolaga z znanjem in tehnologijami, ki imajo izrazit potencial dvojne rabe. Od kibernetske varnosti in umetne inteligence do naprednih materialov, senzorike in logističnih rešitev – številne inovacije, razvite za civilni trg, je mogoče z ustreznimi prilagoditvami uspešno umestiti tudi v obrambno-varnostno okolje.

Dual-use kot nadgradnja, ne kot preobrat

Za večino podjetij dvojna raba ne pomeni radikalne spremembe poslovnega modela, temveč nadgradnjo obstoječih produktov in kompetenc. Rešitve, ki so se dokazale na civilnem trgu, je mogoče prilagoditi različnim uporabnikom in zahtevnejšim okoljem, kjer so v ospredju zanesljivost, varnost, sledljivost, skladnost s standardi in stabilnost dobavnih verig.

Vstop v obrambno-varnostne verige vrednosti zahteva razumevanje specifičnih postopkov in regulative, vendar prinaša tudi pomembne prednosti: stabilnejše povpraševanje, dolgoročnejša naročila in razvojna partnerstva z visoko stopnjo zaupanja. Gre za segment, v katerem se konkurenčna prednost pogosto gradi počasneje, a tudi trdneje in praviloma z višjo dodano vrednostjo.

FOTO: Javna agencija SPIRIT Slovenija

Povezovanje raziskav in gospodarstva kot neizkoriščena priložnost

Razvoj tehnologij dvojne rabe je tesno povezan s širšimi usmeritvami države in Evropske unije, ki poudarjajo krepitev odpornosti, tehnološki napredek in večjo strateško avtonomijo. Ključen del teh prizadevanj je učinkovitejše povezovanje raziskovalne sfere in gospodarstva – področje, kjer v Sloveniji ostaja še precej neizkoriščenega potenciala. Raziskovalne organizacije razvijajo napredne tehnologije in prebojne ideje, podjetja pa jih lahko s svojim razvojnim in tržnim znanjem nadgradijo v tržno usmerjene izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo, še zlasti tam, kjer so zahteve po stabilnosti, varnosti in preverljivosti najvišje.

Dvojna raba tako postaja naravno stičišče raziskav, industrije in države. Pomembno vlogo pri tem ima Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki deluje kot povezovalec podjetij, raziskovalnih organizacij in mednarodnih partnerjev. S sistematično podporo pri mreženju, soustvarjanju partnerstev, predstavitvah na specializiranih sejmih in vključevanju v mednarodne konzorcije odpira prostor za konkretne poslovne priložnosti – tudi na dogodkih, kot je SIDEC, kjer se srečujejo civilni in obrambno-varnostni trgi.

Od interesa k pilotnim projektom in poslom

Slovenija razpolaga s kompetencami, znanjem in podjetji, ki se lahko enakovredno vključijo v evropski prostor dvojne rabe. Konferenca Dual Use Slovenija 2026 je pokazala, da interes raste – na strani tako podjetij kot institucij. Naslednji korak je prehod od razprav k pilotnim projektom, partnerstvom in konkretnim pogodbam.

Dual-use ni zgolj varnostna tema, temveč razvojna strategija. Za podjetja pomeni možnost diverzifikacije trgov, večjo zanesljivost produktov in dostop do zahtevnejših, a stabilnejših kupcev. Za gospodarstvo pa pomeni priložnost za dvig tehnološke zahtevnosti in dodane vrednosti ter močnejšo vpetost v evropske verige vrednosti.

Več informacij Podjetja, ki jih zanima razvoj ali tržni vstop na področju dvojne rabe, se lahko obrnejo na Javno agencijo SPIRIT Slovenija, kjer usmerjajo v ustrezne programe podpore, povezovanja in mednarodnih nastopov.

Naročnik oglasne vsebine je Javna agencija SPIRIT Slovenija