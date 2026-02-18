  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Tehnologije dvojne rabe: priložnost, ki slovenskim podjetjem odpira nove trge

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    FOTO:  Javna agencija SPIRIT Slovenija
    Galerija
    FOTO:  Javna agencija SPIRIT Slovenija
    Promo Delo
    18. 2. 2026 | 10:40
    A+A-

    Geopolitične razmere, kibernetske grožnje, motnje v dobavnih verigah ter potreba po večji odpornosti sistemov spreminjajo razumevanje varnosti in industrije: meja med civilnim in varnostnim sektorjem se vse bolj briše. V tem okolju dvojna raba ni več nišna tema, temveč vse pomembnejša razvojna in tržna priložnost tudi za slovenska podjetja.

    Da potencial ni le na papirju, je pokazala konferenca Dual Use Slovenija 2026, na kateri so udeleženci poudarili, da Slovenija že razpolaga z znanjem in tehnologijami, ki imajo izrazit potencial dvojne rabe. Od kibernetske varnosti in umetne inteligence do naprednih materialov, senzorike in logističnih rešitev – številne inovacije, razvite za civilni trg, je mogoče z ustreznimi prilagoditvami uspešno umestiti tudi v obrambno-varnostno okolje.

    Dual-use kot nadgradnja, ne kot preobrat

    Za večino podjetij dvojna raba ne pomeni radikalne spremembe poslovnega modela, temveč nadgradnjo obstoječih produktov in kompetenc. Rešitve, ki so se dokazale na civilnem trgu, je mogoče prilagoditi različnim uporabnikom in zahtevnejšim okoljem, kjer so v ospredju zanesljivost, varnost, sledljivost, skladnost s standardi in stabilnost dobavnih verig.

    Vstop v obrambno-varnostne verige vrednosti zahteva razumevanje specifičnih postopkov in regulative, vendar prinaša tudi pomembne prednosti: stabilnejše povpraševanje, dolgoročnejša naročila in razvojna partnerstva z visoko stopnjo zaupanja. Gre za segment, v katerem se konkurenčna prednost pogosto gradi počasneje, a tudi trdneje in praviloma z višjo dodano vrednostjo.

    FOTO:  Javna agencija SPIRIT Slovenija
    FOTO:  Javna agencija SPIRIT Slovenija

    Povezovanje raziskav in gospodarstva kot neizkoriščena priložnost

    Razvoj tehnologij dvojne rabe je tesno povezan s širšimi usmeritvami države in Evropske unije, ki poudarjajo krepitev odpornosti, tehnološki napredek in večjo strateško avtonomijo. Ključen del teh prizadevanj je učinkovitejše povezovanje raziskovalne sfere in gospodarstva – področje, kjer v Sloveniji ostaja še precej neizkoriščenega potenciala. Raziskovalne organizacije razvijajo napredne tehnologije in prebojne ideje, podjetja pa jih lahko s svojim razvojnim in tržnim znanjem nadgradijo v tržno usmerjene izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo, še zlasti tam, kjer so zahteve po stabilnosti, varnosti in preverljivosti najvišje.

    Dvojna raba tako postaja naravno stičišče raziskav, industrije in države. Pomembno vlogo pri tem ima Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki deluje kot povezovalec podjetij, raziskovalnih organizacij in mednarodnih partnerjev. S sistematično podporo pri mreženju, soustvarjanju partnerstev, predstavitvah na specializiranih sejmih in vključevanju v mednarodne konzorcije odpira prostor za konkretne poslovne priložnosti – tudi na dogodkih, kot je SIDEC, kjer se srečujejo civilni in obrambno-varnostni trgi.

    Od interesa k pilotnim projektom in poslom

    Slovenija razpolaga s kompetencami, znanjem in podjetji, ki se lahko enakovredno vključijo v evropski prostor dvojne rabe. Konferenca Dual Use Slovenija 2026 je pokazala, da interes raste – na strani tako podjetij kot institucij. Naslednji korak je prehod od razprav k pilotnim projektom, partnerstvom in konkretnim pogodbam.

    Dual-use ni zgolj varnostna tema, temveč razvojna strategija. Za podjetja pomeni možnost diverzifikacije trgov, večjo zanesljivost produktov in dostop do zahtevnejših, a stabilnejših kupcev. Za gospodarstvo pa pomeni priložnost za dvig tehnološke zahtevnosti in dodane vrednosti ter močnejšo vpetost v evropske verige vrednosti.

    Več informacij

    Podjetja, ki jih zanima razvoj ali tržni vstop na področju dvojne rabe, se lahko obrnejo na Javno agencijo SPIRIT Slovenija, kjer usmerjajo v ustrezne programe podpore, povezovanja in mednarodnih nastopov.

        
        

    Naročnik oglasne vsebine je Javna agencija SPIRIT Slovenija

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neprivedbe na sodišče

    Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

    Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.
    Mojca Marot 18. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bolezen čikungunja

    Nevarna tropska bolezen se širi tudi po Evropi

    Doslej so hladne evropske zime delovale kot naravna pregrada, a znanstveniki ugotavljajo, da se danes tigrasti komarji v južni Evropi pojavljajo že vse leto.
    18. 2. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

    Odločitev tekmovalnega razsodišča v Predazzu je sprožila burne odzive v nemški skakalni reprezentanci.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 20:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tehnologije dvojne rabe: priložnost, ki slovenskim podjetjem odpira nove trge

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    SPIRIT Slovenijadual useDvojna rabagospodarstvododana vrednost
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Velika Britanija

    Epsteinove žrtve naj bi tihotapili preko londonskega letališča Stansted

    Po poročanju BBC so identificirali 87 letov na ali z letališča, na katerih so bile tudi Britanke, ki trdijo, da jih je Epstein zlorabljal.
    18. 2. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela hiša z galerijo in notranjim drevesom: sodoben dom z dvojno višino

    Sodobno enodružinsko hišo zaznamuje odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
    Aleksandra Zorko 18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prenos v živo

    Matej Arčon o dosežkih vlade

    Podpredsednik vlade in minister Arčon predstavlja dosežke vlade v tem mandatu.
    18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela hiša z galerijo in notranjim drevesom: sodoben dom z dvojno višino

    Sodobno enodružinsko hišo zaznamujeta odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
    Aleksandra Zorko 18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Veteran z objektivom

    Pri 84 letih še vedno lovi popolno fotografijo in sanja o Los Angelesu

    Italijanski fotograf Giuliano Bevilacqua je rekorder po številu olimpijskih iger, na katerih je fotografiral tekmovalce. Na prvih igrah je bil leta 1964.
    Gorazd Nejedly 18. 2. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prenos v živo

    Matej Arčon o dosežkih vlade

    Podpredsednik vlade in minister Arčon predstavlja dosežke vlade v tem mandatu.
    18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela hiša z galerijo in notranjim drevesom: sodoben dom z dvojno višino

    Sodobno enodružinsko hišo zaznamujeta odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
    Aleksandra Zorko 18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Veteran z objektivom

    Pri 84 letih še vedno lovi popolno fotografijo in sanja o Los Angelesu

    Italijanski fotograf Giuliano Bevilacqua je rekorder po številu olimpijskih iger, na katerih je fotografiral tekmovalce. Na prvih igrah je bil leta 1964.
    Gorazd Nejedly 18. 2. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo stoji za ledenimi zmaji? (video)

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Ali sta lahko pametni telefon in pametna ura poslovna naložba?

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo