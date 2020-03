Tehnološki napredek prinaša spremembe za vse nas

Vodja programskega sveta konference



Organizator konference Uradni list RS



Plačevanje postaja vedno bolj on-line in mobilno, novostim in z njimi povezanim poslovnim priložnostim pa se je v Evropski uniji pridružila uvedba prenovljene Direktive o plačilnih storitvah, s katero naj bi se začelo obdobje znižanih tarif storitev, boljše zaščite kupcev in zakonskih pogojev za uvedbo digitalnih sprememb.Začenja se intenzivno tekmovanje za naklonjenost uporabnikov. Zlasti mlajši in digitalno osveščeni med uporabniki so dovzetni za nove možnosti v ponudbi plačilnih in drugih finančnih storitev. Čas je (komaj še), da se na spremembe pripravijo vsi, ki so v plačilnih storitvah udeleženi. Na konferenci Novi izzivi bomo govorili o tem, zakaj kupci v Sloveniji kupci za razliko od vodilnih držav odprtega bančništva še nimajo (s častnimi izjemami, ki se bodo tudi predstavile) na voljo storitev nebančnih ponudnikov, ter o posledično omejenih možnostih izbire za slovenske imetnike osebnih računov. Ponudniki blaga in storitev, od turizma in gostinstva do zavarovalništva, pa bodo imeli priložnost spregovoriti o priložnostih in ovirah, ki jih v plačevanju in uporabi podatkov vidijo za še boljše zadovoljevanje potreb svojih in potencialnih odjemalcev in za uspešno poslovanje.O novostih in posledicah bomo govorili na konferenci Novi izzivi v plačilnih storitvah in trženju 16.4.2020 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Predstavniki regulatorja, panožnih združenj, klasičnih ponudnikov plačilnih storitev ter novih ponudnikov bodo skupaj s trgovci, telekomunikacijskimi operaterji, marketinškimi strokovnjaki in drugimi imeli priložnost komentirati izkušnje in soočili poglede na prihodnost finančnih storitev, pa tudi na nove možnosti glede nakupnega ravnanja potrošnikov. Konferenca bo predstavila razvojne trende v svetovni industriji plačil in primere uspešnih uvedb novosti iz sveta Big Data, v katerem obvladovanje podatkov za uspešno poslovanje prevzema vodilno vlogo. Med letošnjimi predavatelji bo profesor Jure Leskovec, ki na univerzi Stanford razvija modele za napovedovanje vedenja uporabnikov priljubljenih spletnih storitev. Posebno draž bodo tudi tokrat imele panelne razprave zanimivih sogovornikov na okroglih mizah.Aktualne vsebine bodo zagotovo razlog, da se konference udeležite tako tisti, ki se neposredno ukvarjate z uvajanjem tehnoloških novosti in z novimi predpisi, kot predvsem tudi odgovorni za trženje, odnose z uporabniki, in uporabo podatkov, ter seveda predstavniki vodstev, ki se zavedajo vpliva poslovnih novosti na uspešnost poslovanja.Vljudno vabljeni!