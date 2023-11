Tehnološko izpopolnjena logistika je preprosto boljša

V času, ko se število pošiljk hitro povečuje, se ne gre zanašati le na znane transportne poti in čase. Sploh če imajo logistična podjetja opravka s pokvarljivim blagom ali časovno občutljivo dostavo. Takrat so takojšnji podatki o lokaciji in stanju blaga ključni.

V logistiki se dogaja nekakšna tehnološka renesansa. Uvajanje naprednih tehnologij jo naredi ne le večopravilno, ampak dejansko predstavlja logistični prehod iz srednjega v novi vek. S tehnologijo sledenja pošiljatelj in prejemnik blaga vsak trenutek vesta, kje se to nahaja, naprednejše implementacije spremljajo celo stanje blaga (če gre za temperaturno ali kako drugače občutljiv tovor). Večina inovacij se vrti okoli zaščite dragocenega tovora, zmanjšanja stroškov in skrajšanja transportnih časov. V praksi pa to pomeni, da sodobna tehnologija omogoča preglednejše dobavne verige in večjo logistično učinkovitost.

Logistika je svojevrstna umetnost. Na milijone skladišč in milijarde ton blaga, ki po različnih poteh in z različnimi vrstami prevoza različnih izvajalcev potujejo po vsem svetu. Verjetno se niste prav pogosto vprašali, kako je mogoče, da paket s Kitajske pride dostavljen na vaš naslov v Slovenijo za drobiž. V tem je čar logistike. Zelo pomembna komponenta je tudi čas. Hitrejša dostava je, logično, dražja. V zadnjem desetletju pa lahko tako pošiljatelji kot prejemniki blaga uživamo v spremljanju njegove poti. Sledenje blaga je vsako leto naprednejše in v povezavi z napredno povezljivostjo, obdelavo podatkov in komunikacijskimi kanali omogoča tudi boljše logistične storitve, kot so pravočasno obveščanje kupca o dostavi in možnost zamika časa ali spremembo lokacije dostave, s čimer se poveča zadovoljstvo uporabnikov in zmanjšajo stroški nepravočasno prevzetega blaga.

»Komunikacija s poslovnim okoljem mora vedno biti tekoča in neprekinjena. Informacijska podpora v tovarnah, skladiščih, na cestah, infrastrukturi mora biti enaka – ali pa še boljša – kot tista v pisarnah. V razširjenem okolju podjetij se namreč fizično izvaja posel in tam se služi denar,« je jasen Simon Kovše, skrbnik partnerske mreže interneta stvari v podjetju A1 Slovenija.

Največja izziva logističnih podjetij v zadnjih letih sta energetska kriza in pomanjkanje usposobljenih delavcev. Zaradi tega se občasno lahko pojavijo motnje v dobavnih verigah, ki jih logistična podjetja poskušajo preprečiti in odpraviti z digitalizacijo poslovanja. Tehnologija ima namreč veliko posrečenih rešitev za izzive v svetu logistike.

Vloga sledenja blaga (in sredstev) v logistiki

Za napredek na področju sledljivosti blaga sta najzaslužnejša mobilna povezljivost in tehnologije interneta stvari. Število naprav, ki so povezane z internetom stvari (IoT), je že danes impresivno. Lani jih je bilo po svetu 563 milijonov, do konca desetletja pa naj bi se njihovo število skoraj potrojilo (ocena organizacije Bitkom: 1.404 milijone).

Zakaj sploh sledenje blaga? Raziskava Transforma Insights je ugotovila, da kar 57 odstotkov blaga na poti do naslovnika uporablja kombiniran transport, torej različne načine transporta znotraj dobavne verige. Če se blago pri tem izgubi ali poškoduje, je s sledenjem lažje ugotoviti in odpraviti napake. Sledenje blaga in sredstev (na primer vozil, orodij ...) lahko ublaži vpliv zgoraj omenjenih izzivov logističnih podjetij, saj omogoča racionalizacijo logističnih procesov.

To je dokazano, saj logisti merijo veliko parametrov svojega poslovanja. Ker je prav sledenje blaga in sredstev ena najpomembnejših priložnosti na področju digitalizirane logistike, uvajanje tehnologij sledenja lahko močno izboljša njihove procese. Oddelek inštituta Fraunhofer, ki se je specializiral za materialne tokove in logistiko, je ugotovil, da aplikacije digitalne tehnologije v skladiščih in transportu zagotavljajo precej večjo učinkovitost poslovanja, in sicer 84 odstotkov prihranjenega časa, 60 odstotkov nižje stroške, 55 odstotkov manjše pomanjkanje prostora. Boljša logistika ima tudi širše blagodejne vplive, kot so 81-odstotno boljša oskrba strank (in njihovo večje zadovoljstvo), 61-odstotno večja preglednost dobavne verige, 55- odstotno manjši vpliv na okolje.

Izziv podjetij je vse dele poslovanja prevesti na skupni imenovalec oziroma jih povezati v zanesljivo delujočo celoto. V podjetju A1 Slovenija so zato razvili inovativno platformo industrijskega interneta stvari (IIoT), ki pa je niso omejili zgolj na proizvodno-logistični del poslovanja, ampak razširili na prav vsa področja, ki imajo opravka s podatki vseh vrsti in oblik.

»To je velik preskok. Našo platformo lahko uporabimo ne le za nadzor materialnih tokov, ampak tudi za povezovanje produktov in različnih strojev znotraj celotne dobavne verige. Tako ima podjetje zgolj eno platformo za več segmentov poslovanja, kar prinaša večje koristi zaradi lažje integracije z najrazličnejšimi procesi v podjetju,« poudari Kovše.

Tehnologije sledenja blaga

Lepota tehnologije je v tem, da logistična in transportna podjetja za sledenje blaga in sredstev lahko uporabijo različne rešitve. Nekatere se obnesejo bolje v notranjih prostorih, druge na terenu. Glede na specifično uporabo je izbira ustrezne tehnologije ključna. Med številnimi tehnologijami za sledenje v proizvodnji in logistiki so še posebno priljubljene naslednje:

GPS (globalni sistem za določanje položaja)

Je satelitsko podprt navigacijski sistem, ki lahko določi natančen položaj kateregakoli predmeta na Zemlji, tako da s satelitskimi signali natančno določi lokacijo sprejemnika. V logistiki je ta zelo pomembna za natančno sledenje blaga in vozil.

bluetooth:

Bluetooth je brezžična komunikacijska tehnologija, ki omogoča izmenjavo podatkov med napravami na kratki razdalji – tipično do okoli 50 metrov. V panogi logistike se bluetooth lahko uporablja za povezovanje senzorjev, oznak in mobilnih naprav za prenos informacij o sledenju v realnem času in posledično za povečanje učinkovitosti dobavne verige.

UWB (ultraširokopasovne povezave)

To je brezžična tehnologija, ki omogoča natančno določanje zemljepisne lokacije in komunikacijo med napravami z uporabo kratkih pulzov visoke pasovne širine. V logistiki se lahko tehnologija UWB uporablja za natančno določanje položaja blaga in sredstev, ki se nahajajo znotraj stavb, kjer je signal GPS pogosto omejen.

RFID (radiofrekvenčna identifikacija)

Ta tehnologija uporablja radijske valove za prenos podatkov z oznake RFID na bralnik. V logistiki se RFID pogosto uporablja za sledenje blagu in sredstvom, saj je mogoče oznake prebrati z razdalje in brez neposrednega vizualnega stika, kar omogoča avtomatizacijo procesov. Že ob vstopu v prostor se bralniku vse naprave z značkami RFID javijo, kje so. Inventura je tako opravljena v nekaj sekundah.

Platforma Asset Insights podjetja A1 skupaj z naborom preizkušeno kakovostnih senzorjev transportnim podjetjem in logistom – pa tudi naročnikom njihovih storitev – omogoča sledenje vozilom oziroma transportnim sredstvom ter blagu, na primer posameznim paletam ali zabojnikom. Na voljo so tudi bolj nišne rešitve, kot je prilagojena rešitev za varen transport nakita, opremljena s škatlo z GPS-senzorjem in varnostnimi rešitvami proti tatvini in odprtju.

Ustvarjanje prihrankov z zmanjšanjem škodnih primerov in napak

Poškodbe pri prevozu blaga zelo vplivajo na poslovanje podjetij, saj ta precej presega zgolj finančne posledice, na primer nadomestilo poškodovanega blaga in ponoven transport. Podjetje lahko zaradi slabše logistike izgubi stranke in ugled.

Tehnologije interneta stvari podjetjem pomagajo izboljšati varnost poslovanja, spremljanje blaga in sredstev, načrtovanje dobavne verige in odkrivanje napak ali celo tatvin. Po ugotovitvah raziskave podjetja Packing Direct, je kar 11 odstotkov pošiljk, ki prispejo v distribucijske centre, poškodovanih. To je skrb vzbujajoče. Stroški se namreč kar kopičijo, poleg že omenjenih, nastanejo tudi administrativni stroški (zapisniki, analize, vračilo sredstev), stroške hrambe in uničenja ali popravila poškodovanega blaga in podobno. Napake v svetu logistike so zelo drage, zato jih je treba minimizirati ali popolnoma onemogočiti.

Sodobna logistika je logistika v realnem času

Logisti in transportna podjetja bi morali v vsakem trenutku vedeti, kje je posamezna pošiljka in v kakšnem stanju je (temperatura, vlaga ...). Spremljanje lokacije in številnih drugih podatkov iz najrazličnejših senzorjev pomeni nešteto novih možnosti in poslovnih priložnosti za logiste.

Najpomembnejša izziva, kako priti do logistike v realnem času, sta dva. Prvi je zbiranje podatkov, drugi pa njihova (takojšnja) obdelava. Oboje lahko relativno elegantno rešuje platforma interneta stvari (IoT), ki lahko predstavlja bazen omenjenih podatkov in stroj za njihovo analizo. »Za logiste so stvari jasne. Njihova želja in potreba je vse vire in podatke upravljati z enega mesta – ker je to cenejše za upravljanje in vzdrževanje. V skupini A1 imamo zelo veliko izkušenj z optimizacijo dela logistov ter upravljanjem cestnih, železniških in pomorskih prevozov blaga ter njihovim kombiniranjem. Zaupajo nam podjetja, kot so Gebrüder Weiss, ÖBB Rail Cargo Group, Rail&Sea Logistics in druga,« pravi Kovše in poudarjs: »Zadnji krik mode je multimodalno modeliranje transporta in prenosa pošiljk. Zato pa je še pomembneje, v kakšnem stanju je pošiljka in katere lastnosti dostave izpolnjuje oziroma katerih (še) ne. To v nadaljevanju vpliva na transportne poti in uporabo vozlišč, vse s ciljem pravočasne dostave ob najvišji dobičkonosnosti.«

Prihodnost logistike s sledenjem sredstev

Tehnologije sledenja blaga in sredstev skrbijo, da je blago v transportu bolje zaščiteno, procesi pa so bolj tekoči in učinkoviti. Prednosti opisanih inovacij so oprijemljive. Vsak evro, ki ga na ta račun logistično ali transportno podjetje prihrani, lahko vloži v druge izboljšave in gradnjo konkurenčne prednosti.

»Za odločevalce v logistiki je ključno, da najsodobnejšo tehnologijo lahko uporabijo za povečanje konkurenčne prednosti, ker pa hkrati oblikujejo tudi bolj trajnostno logistiko, je naložba v tehnološko gnano prihodnost še lažja,« sklene Kovše.

Članek je nastal v sodelovanju z družbo A1.