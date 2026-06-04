Teksas postaja težišče ameriškega gospodarstva

Ponovna registracija podjetja Exxon v Teksasu pomeni še eno pero v kavbojskem klobuku te zvezne države.

»Ko sem že mislila, da se je njegovo srce ogrelo za Tennessee, sem naredila napako in ga peljala nazaj v Abilene.« Tako poje Ella Langley v pesmi Choosin' Texas, ki se že vse leto uvršča na sam vrh ameriških glasbenih lestvic. Morda bi morali to pesem pozorno poslušati tudi politiki v drugih zveznih državah. Tako kot pevka namreč tudi oni izgubljajo bitko s Teksasom. Delničarji podjetja Exxon Mobil so konec maja odobrili načrt za prekinitev formalnih vezi z New Jerseyjem in ponovno registracijo podjetja v Teksasu, kjer ima ta naftni velikan že dolgo sedež. In ni edini. Po podatkih nepremičninskega podjetja CBRE je med letoma 2020 in 2025 najmanj 184 podjetij preselilo svoje sedeže v Austin, Dallas ali Houston, med njimi proizvajalec avtomobilov Tesla in proizvajalec gradbene opreme ...