Telekom dobiček povečal za šestino

Telekom Slovenije je v prvih devetih mesecih ustvaril 55,4 milijona evrov čistega dobička, kar je šestino več kot v istem obdobju lani in bo ob koncu leta verjetno presegel letošnji načrt dobička. Dobiček iz poslovanja skupine se je povečal za devet odstotkov in po devetih mesecih znaša 69 milijonov evrov. Pregled poslovanja po družbah pokaže, da dobičke iz poslovanja matične družbe, ki zajema pretežni del dejavnosti operaterja v Sloveniji znaša 36 milijonov evrov, kar je osem odstotkov več kot v istem času lani. Kosovski Ipko pa ustvaril 26,7 milijona evrov dobička iz poslovanja, kar je pet odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. Rast naročnikov v Sloveniji, padec na Kosovu Prihodki od prodaje po devetih mesecih znašajo 566,7 milijona evrov, kar je za štiri odstotke več kot v tem ...