Telekom kljub epidemiji izboljšal poslovanje

Prihodki od prodaje skupine Telekom so v prvih treh mesecih letos dosegli 168,6 milijona evrov, kar je dva odstotka manj kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček se je medletno povečal za devet odstotkov in po treh mesecih znaša 11,3 milijona evrov.Izbruh epidemije je imel na poslovanje Telekoma Slovenije precej zmeren vpliv. Družba ocenjuje, da bo letos zaradi posledic epidemije dobiček iz poslovanja pred amortizacijo okoli tri odstotke manjši od načrtovanega. Preračunano v znesek, to pomeni okoli šest milijonov evrov manjši bruto denarni tok iz poslovanja. Vrednostno enak učinek bo tudi na dobiček iz poslovanja. Zmerni vpliv ...