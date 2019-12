Telekom med tekmo prekinil sodelovanje s Šport TV

FOTO: Leon Vidic/Delo

Televizijski gledalci, naročniki TelekomaSlovenije , so danes ostali brez treh športnih programov, Šport TV 1, 2 in 3. Telekom jih je, kot je pojasnil, zaradi nerazumnih finančnih pogojev umaknil iz svoje programske sheme. Umik programov pa so izvedli med rokometno tekmo slovenske ženske reprezentance na svetovnem prvenstvu na Japonskem Gledalci, ki so ob 12.30 začeli spremljati prenos tekme Slovenija - Norveška na Japonskem, so že kmalu po začetku namesto rokometa na zaslonu lahko videli le obvestilo Telekoma Slovenije, da programi Šport TV trenutno niso na voljo.Nekaj minut prej so iz Telekoma poslali sporočilo za javnost, v katerem so pojasnili razloge za svoje ravnanje.»V zadnjem obdobju se cene programskih pravic na trgu izrazito povečujejo, z vsakim ponudnikom pa se kot skrben gospodar pogajamo, s čimer želimo svojim naročnikom zagotavljati najboljše vsebine po sprejemljivi ceni. Nekateri ponudniki programskih pravic pri tem postavljajo pogoje, ki odstopajo od ekonomske upravičenosti. Zato bomo danes, 2. decembra 2019, iz programske sheme umaknili vse tri programe Šport TV, in sicer Šport TV 1, Šport TV 2 in Šport TV 3,« so sporočili iz Telekoma.Dodali so, da je ponudnik programskih pravic postavil finančne pogoje, na katere ne morejo pristati, saj so škodljivi tako za družbo kot njene naročnike, ki jim Telekom ne želi zviševati cen paketov, se pa bodo s ponudnikom pogajali tudi v prihodnje.