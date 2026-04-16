Telekom predlaga šestino višjo dividendo kot lani

Telekomunikacijski operater delničarjem predlaga izplačilo 4,6 evra bruto dividende na delnico.

Telekom bo delničarjem na junijski skupščini predlagal, da se za dividende razdeli 29,9 milijona evrov bilančnega dobička, kar prinaša 4,6 evra bruto dividende na delnico. Predlagana dividenda je šestino višja od lanskega izplačila in pri včerajšnjem zaključnem tečaju ponuja 3,2-odstotni dividendni donos. Tečaj delnic slovenskega telekomunikacijskega operaterja se je letos zvišal za 39 odstotkov, kar je največ med družbami prvi borzne kotacije. Telekom je objavil tudi letno poročilo, kjer pa se podatki poslovanja ne razlikujejo od predhodno objavljenih nerevidiranih. Čisti dobiček se je lani povečal za desetino, tako da je dosegel 60,6 milijona evrov. Prihodki od prodaje so se povečali za štiri odstotke in znašajo 741 milijonov evrov. Največji telekomunikacijski operater Slovenije in ...