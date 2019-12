Telekom Slovenije izplačal Grke

»Po tem, ko je Telekom Slovenije, d.d., izvršil odločitev Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) v arbitražnem postopku med družbama Telekom Slovenije in Antenna Slovenia B.V z dne 31. 10. 2019 je bil dne 3. 12. 2019 v poslovni in sodni register Republike Slovenije vpisan prenos 34-odstotnega poslovnega deleža družbe Antenna Slovenia B.V. v družbi Antenna TV SL, televizijska dejavnost na družbo Telekom Slovenije. S tem je Telekom Slovenije, postal edini družbenik družbe Antenna TV SL,« so sporočili iz Telekoma Slovenije.Spomnimo, v začetku novembra je ICC naložil Telekomu plačilo 17,595 milijona evrov skupaj z zamudnimi obrestmi ter plačilo stroškov arbitražnega postopka. To pomeni, da je Telekom v celoti izplačal grškega parnterja.Telekom dodaja, da so hkrati spremenili firmo družbe in sicer v PlanetTV. Telekom bo zdaj moral najti rešitev za medijski del podjetja, ena od možnosti je prodaja.