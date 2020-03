Telekom spet izgubil proti nekdanji upravi

Telekom Slovenije tudi v ponovnem sojenju zoper nekdanjo upravo družbe pod vodstvom Bojana Dremlja zaradi domnevno spornega nakupa dodatnega deleža v Interseeku/Najdi.si, ni bil uspešen. Kot so sporočili, je višje sodišče potrdilo sodbo okrožnega sodišča razen v delu, ki se nanaša na del stroškov stranskih intervenientov in je v tem delu sodbo razveljavilo.Gre za tožbo zoperin, zaradi plačila 7,6 milijona evrov s pripadki. Sodišče je Telekomu Slovenije naložilo, da toženim strankam povrne pravdne stroške pritožbenega postopka.Okrožno sodišče je prvo sodbo v gospodarskem sporu, v katerem je Telekom zaradi domnevno predragega nakupa podjetja Najdi.si tožil nekdanjo upravo, zavrnilo že konec avgusta 2016. Po Telekomovi pritožbi je višje sodišče sredi februarja 2018 to sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje, kjer pa Telekom spet ni bil uspešen.