Telekom tokrat tožbo dobil

Okrožno sodišče v Ljubljani je v gospodarskem sporu tožeče stranke Sky net zoper Telekom Slovenije zavrglo tako del podrednega tožbenega zahtevka družbe Sky net, glede gradnje baznih postaj in priprave dokumentacije, ki se nanaša na leto 2007, kot preostali del podrednega tožbenega zahtevka glede izdaje n aročil za gradnjo 414 baznih postaj in naročil za pridobivanje dokumentacije za 434 baznih postaj , sporočajo iz Telekoma Slovenije.Skynet je v tožbi zahteval 33 milijonov evrov odškodnine zaradi nespoštovanja pogodbenih obveznosti. Sky net bo moral Telekomu povrniti tudi nekaj več kot 30 tisoč evrov pravdnih stroškov.Konec leta 2018 je bilo po podatkih letnega poročila proti Telekomu Slovenije vloženih več kot 80 tožb, med katerimi je bila največja prav tožba družbe Sky net.Spomnimo, da je lani Telekom Slovenije izgubil v arbitražnem sporu glede uveljavljanja odkupne opcije za delež v družbi Planet TV. Telekom je moral za 34 odstotni delež nato plačati 17,4 milijona evrov kupnine, zamudne obresti in stroške postopka.Izbuljene tožbe so močno vplivale tudi na uspeh Telekoma predlani, ko se je poravnal v sporu s T-2.