Telekom ob polletju z nekoliko višjim dobičkom

Telekom Slovenije, ki je včeraj delničarjem nakazal dividende, je v prvem polletju dosegel 31,46 milijona evrov čistega dobička, kar je šest odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. Prihodki skupine so se medletno povečali za 3,6 odstotka in znašajo 366,9 milijona evrov. Največji slovenski telekomunikacijski načrt je s tem nekoliko nad začrtanimi cilji za letošnje leto, a ne bistveno. Iz pregleda poslovanja je razvidno, da so se prihodki matične družbe v Sloveniji povečali za tri odstotke in ob polletju znašajo 315 milijonov evrov, prihodki kosovske družbe Ipko, pa so se povečali za šest odstotkov, na 48,3 milijona evrov. Vendar pa je matična družba dobiček iz poslovanja povečala za približno šestino, medtem ko je dobiček Ipka nekoliko zaostal za lanskim dosežkom v tem obdobju. Obema ...