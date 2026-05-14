Telekom z rastjo dobička in prihodkov

Telekomunikacijski operater bo zaradi menjave nadzornikov skupščino izvedel šele avgusta.

Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih ustvaril 16 milijonov evrov čistega dobička, kar je 12 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Prihodki od prodaje so se povečali za štiri odstotke in po prvih treh mesecih znašajo 178,7 milijona evrov. Med družbami v skupini so se prihodki matične družbe v Sloveniji medletno povečali za tri odstotke, tako da so dosegli 154,5 milijona evrov, prihodki kosovske družbe Ipko pa so znašali 23,4 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več kot v tem času lani. V Sloveniji se je število maloprodajnih mobilnih uporabnikov v zadnjem letu povečalo za dva odstotka, število širokopasovnih in TV-priključkov pa za tri odstotke. Na Kosovu se je število mobilnih uporabnikov povečalo za odstotek, število širokopasovnih priključkov pa je za dva odstotka upadlo, je ...