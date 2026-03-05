Telekom za desetino povečal čisti dobiček

Največji telekomunikacijski operater lani v Sloveniji povečal tržne deleže v vseh treh ključih segmentih poslovanja.

Telekom Slovenije je lani čisti dobiček povečal za desetino, tako da je dosegel 60,6 milijona evrov. Prihodki od prodaje so se povečali za štiri odstotke in znašajo 741 milijonov evrov. Največji telekomunikacijski operater Slovenije in Kosova je imel konec lanskega leta 2.037.181 mobilnih maloprodajnih uporabnikov oziroma dva odstotka več kot konec leta 2024 in 325.242 fiksnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov oziroma za tri odstotke več kot konec leta 2024. Iz poročila je razvidno, da je Telekom rast števila ustvaril v Sloveniji, kjer se je število mobilnih uporabnikov lani povečalo za štiri odstotke in preseglo milijon, število širokopasovnih priključkov pa se je v Sloveniji povečalo za pet odstotkov. Na Kosovo je hčerinska družba Ipko malo povečala število mobilnih ...