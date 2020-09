Telekom začel prodajo TSmedia

Telekom Slovenije je začel postopke za izvedbo procesa prodaje odvisne družbe TSmedia, so po četrtkovi seji nadzornega sveta sporočili iz Telekoma Slovenije. Družba TSmedia ima v lasti portal Siol (je med vodilnimi spletnimi mediji), poslovni portal Bizi.si, ukvarja se s telefonskim imenikom Slovenije in oglaševanjem.



Nadzorniki so v četrtek podali soglasje k sklenitvi pogodbe o prenosu pogodb z družbo TV2 Media. Na podlagi pogodbe bo, kot je to že bilo dogovorjeno v prodajni pogodbi, družba TV2 vse svoje pravice in obveznosti prenesla na svojo hčerinsko družbo TV2 Adria, ki bo kot prevzemnica vstopila v vse pravice in obveznosti družbe TV2.