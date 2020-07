Telekomov dobiček se je sesedel za četrtino

Skupina Telekom je v prvem polletju ustvarila 14,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 26 odstotkov manj kot v prvih šestih mesecih lani. Dobiček matične družbe so spodnesli tudi posli s hčerami.Potem ko je Telekom v prvih treh mesecih ustvaril 11,3 milijona evrov čistega dobička in za desetino izboljšal lanski začetek leta, je dobiček v drugem četrtletju znašal le 3,5 milijona evrov. Bolj kot epidemija pa so na zdrs vplivali posli med družbami v skupini.Prihodki od prodaje so se medletno zmanjšali za štiri odstotke in po šestih mesecih znašajo 325 milijonov evrov.»Na prihodke v prvih šestih mesecih letošnjega leta ...