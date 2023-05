Telekomu dobiček zdrsnil za tretjino

V nadaljevanju preberite:

Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letos ustvaril 8,2 milijona evrov čistega dobička, kar je skoraj tretjino manj kot v istem obdobju lani. Prihodki skupine so se povečali za osem odstotkov in dosegli 163 milijonov evrov. Kaj je prineslo slabši rezultat? Kako so na poslovanje vplivali stroški energije? Ima Telekom težave s financiranjem? Kaj se dogaja z naročniki?