Televizija, tiskani in digitalni mediji so prva izbira avtomobilistov

Majski podatki o prodaji novih osebnih avtomobilov v Sloveniji so gotovo spodbudnejši kot marčni in aprilski. Če smo aprila pri nas prodali 1846 novih vozil, smo jih maja že prodali 5086, a to je še vedno 32 odstotkov manj, kot je znašala prodaja maja lani. Aprilski padec v prodaji je bil neprimerno večji kot v primerjavi z letom prej in je znašal 71 odstotkov.Iz zakaj se avtomobili ne prodajajo? »Najpomembnejša je negotovost, ki jo občutijo potencialni kupci. Ogrožene so celotne gospodarske panoge in zaposlitve v njih, zato je povsem logično, da kupci z nakupom novega avtomobila raje počakajo. Nihče ne more z gotovostjo ...