Temelj odpornosti sta sodelovanje in podpora

Evropska investicijska banka (EIB) že financira obrambno infrastrukturo, vojaške baze, bolnišnice, podpira pa tudi napredne tehnologije, kibernetsko varnost, alternativna goriva in drugo. Andra Migiu, vodja divizije za varnost in obrambo pri EIB, je dejala, da je konferenca Dual Use pravočasna in izjemno aktualna. Vlaganja v odpornost se hitro povečujejo, EIB bo letos za to namenila 3,5 milijarde evrov.

Našo blaginjo lahko zavarujemo le skupaj, javni in zasebni sektor morata sodelovati, je povedala Andra Migiu. Dodala je, da to velja tudi za evropske ustanove in EIB. Geopolitična slika sveta se je v zadnjih letih korenito spremenila, nastopila je nova realnost, ki se ji je treba prilagoditi.

Kar bomo storili zdaj, bo temeljno spremenilo sliko za prihodnja leta in prihodnje generacije. Vloga industrije in kritične infrastrukture v krepitvi odpornosti posameznika in družbe je ključna. Evropa mora precej povečati vlaganja v varnost in obrambo, da se prilagodimo na novo realnost. »Vsaka dejavnost, vsaka naložba, vsako partnerstvo na tem področju šteje,« pravi Andra Migiu.

Evropski obrambni trg se je v zadnjih letih precej razvil. Vendar je le šest držav članic EU med 15 državami na svetu, ki vlagajo največ v obrambo glede na BDP. Od konca hladne vojne so v vlaganju v obrambo največ vlagale ZDA, Kitajska in Rusija. Obrambna vlaganja v EU pa so padla s štirih odstotkov na 1,4 odstotka v začetku tega desetletja. Vlaganja so začela rasti šele v zadnjem času. »Rast je skromna, če jo primerjamo s potrebami, vendar prinaša zaupanje, da smo na pravi poti,« pravi Andra Migiu.

Konferenca je zelo aktualna. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot je dodala, je EU do konca 2024 dosegla vlaganja v obsegu dveh odstotkov BDP. Ta trend naj bi se še stopnjeval, vsaj glede na zaveze držav članic Nato, ki naj bi povečale obrambna vlaganja na pet odstotkov BDP do leta 2030. »Naloga je ogromna tako za države članice kot tudi za industrijo. Vidimo, da se politična podpora razvija vsak dan. Nekaj negotovosti pa je pri tem, ali vsi razumemo, kaj moramo narediti. Finančne ustanove moramo sodelovati,« opozarja Andra Migiu.

EIB je posojilna roka EU, zato njene politike sledijo političnim ciljem EU in držav članic. V več primerih je v zadnjih letih prišel poziv za večja vlaganja v odpornost. Od marca 2024 države pozivajo EIB, naj revidira svojo posojilno politiko. Zato je EIB varnost in obrambo postavila med svoje ključna področja. Lani so sprejeli akcijski načrt za to področje in odprli one stop shop za pospešitev dostopa do financiranja in tudi svetovanja.

Od junija letos ima skupina EIB varnost in obrambo med strateškimi prednostnimi področji. Dvojno rabo sicer podpira že od 2017. To področje se zelo ujema z inovacijsko politiko in cilji, razširjajo možnosti za napredne tehnologije. Lahko pa financiramo infrastrukturo za vojaške baze, mobilnost in druge storitve. »Imamo zmogljivosti za financiranje širokega nabora proizvodov in sektorjev,« je opozorila Andra Migiu in dodala, da imajo na področju varnosti in obrambe podpisanih že za 2,5 milijarde evrov pogodb. Do konca leta naj bi se ta številka povečala na več kot 3,5 milijarde evrov.

Projekte so financirali v 17 državah članicah, v 2026 pa Andra Migiu pričakuje podobne trende. To omogoča EU, da ohrani tehnološko superiornost in postane odporna za prihodnost.