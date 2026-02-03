  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Na vsak artikel tri evre carine: Furs pojasnjuje, kako bo z izdelki s Temuja

    Furs pravi, da še ni jasno, ali bo kupec tri evre plačal ob nakupu na platformi, verjetno pa bo moral znesek plačati dostavljavcu poštne pošiljke.
    Furs pritrjuje, da bo treba dajatev plačati ne glede na minimalno vrednost blaga, denimo ovitka za telefon za dva evra. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Furs pritrjuje, da bo treba dajatev plačati ne glede na minimalno vrednost blaga, denimo ovitka za telefon za dva evra. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    R. I., Pi. K.
    3. 2. 2026 | 12:17
    3. 2. 2026 | 12:36
    8:14
    Od julija 2026 bo Evropska unija ukinila oprostitev carin za pakete nizke vrednosti (do 150 evrov), ki prihajajo iz držav zunaj EU, ter uvedla trievrsko carino za vsak izdelek v pošiljki. To pomeni, da bo carina znašala dvanajst evrov, če bodo v eni pošiljki štirje izdelki. Glavna tarča so poceni kitajski izdelki, kupljeni na spletnih platformah, kot so AliExpress, Shein in Temu.

    Začasni ukrep je odgovor na dejstvo, da takšni paketi trenutno vstopajo v EU brez dajatev, kar vodi do nelojalne konkurence za prodajalce v EU, zdravstvenih in varnostnih tveganj za potrošnike, visoke stopnje goljufij in okoljskih pomislekov. 

    Na Furs smo se obrnili za nekaj dodatnih pojasnil. Po njihovih podatkih trend pošiljk, ki se uvozijo v Slovenijo (do 150 evrov), upada, kar pa ne pomeni, da se na splošno zmanjšuje število pošiljk, ki jih naročajo kupci v Sloveniji. Število pošiljk se zmanjšuje, ker so bile prepuščene v prosti promet v drugih državah članicah EU na podlagi posebnih ureditev (IOSS pošiljke), so pojasnili za Delo.

    Menijo, da s tem lahko pričakujemo manjši obseg spletnih naročil, predvidevajo, da bo zaradi ukinitve oprostitve manj delitve pošiljk, da bi se s tem dosegal trenutni prag carinske oprostitve za blago v vrednosti do 150 evrov. »Končni rezultat je težko napovedati, saj je iz dosedanjih izkušenj znano, da je poslovanje v okviru e-trgovanja nepredvidljivo. Ocenjena letna vrednost finančnega učinka na podlagi pošiljk za lani je približno 684.000 evrov, ob predpostavki, da je bilo lani v prosti promet prepuščenih približno 228.000 postavk blaga in da se za vsako posamezno blago v pošiljki pobere tri evre carinskih dajatev.«

    PREBERITE ŠE -> Koliko v resnici »stane« obleka s Sheina za dobrih enajst evrov?

    Kako bodo torej zaračunavali dajatve?

    Furs odgovarja, da še ni jasno, ali bo kupec tri evre plačal ob nakupu na platformi, saj način obračunavanja še ni določen, verjetno pa bo moral znesek plačati prenosniku poštne pošiljke oziroma deklarantu.

    Večkrat potrošniki na teh platformah opravijo eno plačilo za več artiklov, trgovci pa nato naročilo razbijejo na več fizično ločenih paketov, ki prihajajo od različnih dobaviteljev. Furs odgovarja, da je vsako blago, torej vsako pošiljko posebej, ki prispe na carinsko območje Evropske unije, treba predložiti carinskemu organu in vložiti elektronsko carinsko deklaracijo.

    Glede na navedeno se bo obračunala carina v višini treh evrov na posamezno blago v pošiljki, torej če so v pošiljki štiri različne vrste blaga, bo treba plačati dvanajst evrov.

    Kot so pojasnili na Fursu, bo, če je izvorni naslov izdelka iz Kitajske, v Slovenijo pa je vstopil prek druge članice EU, če je bilo blago že ocarinjeno v drugi državi članici, dostavljeno kupcu neposredno na njegov naslov (navedeno pomeni, da so bile carinske formalnosti opravljene v drugi državi članici in obračunane tudi dajatve). Če pa blago prispe v Slovenijo neocarinjeno, se davek plača.

    Če tuje podjetje iz Azije v Sloveniji vzpostavi distribucijsko skladišče in blago uvaža vnaprej oziroma »na zalogo«, katere dajatve mora poravnati? Furs odgovarja, da v tem primeru ne bi šlo za uvoz pošiljk do 150 evrov, za katere velja zmanjšan nabor podatkov v carinski deklaraciji in carina v višini treh evrov. Obračun carinskih dajatev bi se tako v tem primeru opravil glede na uvrstitev konkretnega blaga v carinsko tarifo, kot velja za običajne uvozne postopke že danes.

    DDV bi se prav tako obračunal kot v običajnem carinskem postopku. S tem slovenski kupec ob nakupu izdelka ne bi plačal nove carinske dajatve za pakete iz tretjih držav, saj bi šlo formalno za notranji promet oz. pošiljko iz Slovenije, pojasnjujejo.

    Odpiranja večjih skladišč znotraj EU?

    Bo zato več skladišč znotraj EU? Furs predvideva, da bo klasično carinjenje blaga prek skladišč znotraj EU z vidika višine obračunanih carin finančno ugodnejše kot carinjenje vsake konkretne male pošiljke. Vendar pa so tudi z zagotavljanjem in vzdrževanjem samih skladiščnih prostorov povezani določeni stroški, zato se trenutno ne da napovedati, kakšen bo dejanski trend.  

    Tri evre za dvoevrski ovitek

    Furs pritrjuje, da bo treba dajatev plačati ne glede na minimalno vrednost blaga, denimo ovitka za telefon za dva evra.

    Koliko bi plačali za tole pošiljko? Set kuhinjskih krp, set sveč in dve različni vazi

     

    V pošiljki so štiri različne vrste blaga, zato se fiksna carinska dajatev tri evre obračuna štirikrat.

    Primer izračuna:

    set kuhinjskih krp: 20 evrov

    set sveč: 15 evrov

    keramična vaza: 25 evrov

    steklena vaza: 30 evrov

    Skupna vrednost blaga: 90 EUR

    Carina:
    4 × 3 evrov = 12 evrov

    Davčna osnova za DDV:
    90 evrov + 12 evrov = 102 evrov

    DDV (22 %):
    22,44 evra

    Skupni znesek dajatev:

    carina: 12 evrov

    DDV: 22,44 evra
    Skupaj: 34,44 evra

    Če bo v paketu več kosov majic, ki se deklarirajo v eni postavki, se bo obračunalo tri evre carine, in če je v tej isti pošiljki še več kosov hlač, se bodo deklarirale v svoji postavki in se bo zanje obračunalo tri evre carine. Navedeno pomeni, da bi se v tem primeru obračunalo šest evrov carine (tri evre za majice in tri evre hlače).

    »Dodajamo pa še, da se za blago v pošiljkah obračuna tudi DDV. Ta se obračuna po naslednjem pravilu: vrednost blaga + vrednost carine = davčna osnova (npr. majica je vredna deset evrov, carina je tri evre, davčna osnova je tako 13 evrov. DDV se bo torej obračunal od davčne osnove 13 evrov po stopnji 22 odstotkov).

    Vsaka vrsta blaga ima svojo enoznačno tarifno oznako in v vsako postavko carinske deklaracije se lahko vpiše samo ena tarifna oznaka (navedeno pomeni, da če imamo v pošiljki majice in hlače, se bodo prijavile vsaka v svojo postavko – deklaracija bo tako imela dve postavki, v eni bodo navedene hlače, v drugi pa majice.  

    Kako je s seti?

    Furs pojasnjuje, da se bo fiksna carinska dajatev tri evre pri pošiljkah do 150 evrov obračunavala na vsako posamezno vrsto blaga glede na tarifno uvrstitev, ne na vsak kos posebej in ne na celotno naročilo. Ključno je, koliko različnih tarifnih oznak ima blago v pošiljki, saj mora biti vsaka vrsta blaga prijavljena v svoji postavki carinske deklaracije.

    Če bi tako ena pošiljka vsebovala na primer več izdelkov za dom, denimo set več kosov kuhinjskih brisač, set sveč, namizni prt, kopalniško preprogo, dve različni svetilki in okrasno vazo, in bi ti izdelki sodili v sedem različnih tarifnih oznak, bi se carina obračunala sedemkrat po tri evre, torej skupaj 21 evrov, ne glede na število kosov posamezne vrste. Barva ali namen izdelka pri tem praviloma nista odločilna; pomembna je tarifna uvrstitev oziroma material in vrsta blaga.

    Poleg carine se vedno obračuna tudi DDV, in sicer od seštevka vrednosti blaga in obračunane carine. Furs pri tem poudarja, da je zakonodaja še v pripravi in da gre za pojasnila na podlagi trenutno razpoložljivih informacij.

