Terme Čatež prodale premoženje na Obali

Družba Terme Čatež je lani 26. novembra lani prodala hotelsko-bazenskega kompleks Žusterna v Kopru ter del zemljišča v Portorožu (oziroma v Luciji).

»Takrat znesek kupnine zaradi pogodbenih določil o zaupnosti in varovanja poslovnih interesov ni bil razkrit. Zaradi zagotavljanja najvišje stopnje transparentnosti in enakopravne obveščenosti vlagateljev ter upoštevajoč dejstvo, da so se v javnosti in medijih že pojavili določeni podatki o vrednosti transakcije, družba ocenjuje, da varovanje zaupnosti podatka o kupnini ni več potrebno. Družba zato razkriva, da znaša neto pogodbena vrednost prodanih nepremičnin hotelsko-bazenskega kompleksa Žusterna v Kopru 12.065.000 evrov in za del zemljišča v Portorožu (Lucija) 5.500.000 evrov,« so sporočili prek Seoneta.

Kdo je kupec?

Portal Necenzurirano je poročal, da je kupec družba LSP Nepremičnine, družbo pa so ustanovili poslovneži Bojan Papič, Alex Luckmann in Samo Lampret. Bojan Papič je bil direktor Lesnine, ki je bila prodana multinacionalki XXXLutz. Alex Luckmann je prodal družbo Filc, Samo Lampret pa je direktor družbe Acron.