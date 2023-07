Tesla bi se širila v Berlinu

Ob tem, ko se špekulira, kje v Evropi bi ameriški avtomobilski proizvajalec Tesla lahko odprl naslednjo tovarno, pa je podjetje nemške lokalne oblasti zaprosilo za odobritev hitrih sprememb za obstoječo tovarno v Grünheideju pri Berlinu, za katero imajo ambiciozen načrt, da bi jo razširili v največjo avtomobilsko tovarno v Evropi.

Potem ko so njeni predstavniki odgovarjali na vprašanja lokalnih oblasti, ki jih skrbi vpliv tovarne na okolje, je podjetje po poročanju agencije Reuters pokazalo dolg seznam načrtovanih prilagoditev, s katerimi bi podvojili sedanjo letno zmogljivost in bili sposobni na leto izdelati en milijon električnih avtomobilov in za sto gigavatnih ur baterij zanje.

Pri tem je treba povedati, da se Teslina tovarna z uradno oznako Tesla Gigafactory Brandenburg-Berlin šele dobro zaganja, trenutno izdelajo 5000 avtomobilov na teden, kar bi pomenilo približno 250.000 na leto. Je pa podjetje sposobno ta ritem hitro dvigniti.

Tesla v Berlinu izdeluje model Y, ki je bil po nekaterih podatkih v letošnjem prvem polletju najbolje prodajani avtomobil v Evropi. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

V Grünheideju sicer izdelujejo trenutno njihov najbolj želeni model tesla Y. Ta je bil po navedbah Autocara (podatki analitične družbe Dataforce) v prvi polovici leta 2023 tudi prvič doslej najbolje prodajani avtomobil v Evropi sploh: s 125.000 prodanimi primerki (+211 odstotkov) je prehitel dacio sandero, opel corso in volkswagna t-roc, torej bencinsko gnane male avtomobile.

Če bi Tesla res dosegla zmogljivost enega milijona na leto, bi presegli zmogljivost trenutno največje evropske tovarne, ki jo ima nemški koncern Volkswagen v svojem središču v Wolfsburgu, kjer so sposobni v letu dni izdelati 800.000 vozil. Lani so jih sicer le 400.000.

Tesline predvidene spremembe med drugim vključujejo zgraditev laboratorija za preizkušanje baterijskih celic ter povečanje reciklaže vode, kar naj bi bili sposobni doseči že do polovice prihodnjega leta. K temu bi nato dodali še povečanje karosernice, lakirnice ter prvič tudi gradnjo skladišča za potrebne sestavne dele.

Kot je znano, je imela Tesla že pri odprtju tovarne kar nekaj zamude zaradi reševanja pritožb lokalne skupnosti, predvsem v zvezi z vplivom na okolje in porabo vode; glede širitve so pritožbe možne do sredine septembra. Tesla naj bi se po navedbah Reutersa glede širitve zavezala, da ne bo izkoriščala dodatnih vodnih virov, temveč da bo reciklirala obstoječih 1,4 milijona kubičnih metrov, kolikor ji je zdaj na leto dovoljeno porabiti.