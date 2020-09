Tesla: cenejša baterija najprej čez tri leta

Podjetje Tesla in njihov prvi mož Elon Musk so včeraj na tako imenovanem dnevu baterije (Battery Day) razlagali o bodočih načrtih na področju razvojev akumulatorjev, predvsem a o prizadevanjih, kako jih poceniti in doseči večji obseg proizvodnje.



Kot je dejal Musk, nameravajo stroške zasnove in proizvodnje baterije toliko zmanjšati, da bi se cena njihovega električnega avtomobila zmanjšala na 25.000 dolarjev. To seveda velja za Ameriko, kjer so potrošne dobrine nasploh cenejše kot v Evropi. A kot je dejal Musk, za ta cilj potrebujejo približno tri leta, kar je menda precej razočaralo vlagatelje, zato so ceno delnice s prodajami včeraj precej znižali.



»Nimamo cenovno dostopnega električnega avtomobila, ga bomo pa imeli, za kar moramo znižati ceno baterije,« je rekel Elon Musk. Baterije naj bi v prihodnje imele nove cilindrične celice, imele bodo večjo zmogljivost, doseg vozila pa bi se z njimi povečal za 16 odstotkov. Tudi življenjska doba naj bi bila daljša, a o tem bolj konkretni niso bili.



Po drugi strani načrtujejo za zniževanje stroškov v tako imenovani gigatovarni v Nevadi tudi reciklirati izrabljene baterije, pri sestavi novih pa nameravajo skoraj povsem nehati uporabljati kobalt, ki je najbolj problematična surovina za baterije. Na tem področju bi bili radi bolj samostojni, za zdaj jim baterije proizvajajo japonski Panasonic, korejski LG Chem in kitajski CATL.



Po nekaterih ocenah predstavlja baterija trenutno tretjino vrednosti električnega avtomobila, njena pocenitev je torej bistvena za približanje cene avtomobila izdelkom z motorjem na notranje zgorevanje. Agencija Reuters tako navaja, da bi bilo treba za doseg nekakšne paritete med tema dvema pogonoma ceno baterije znižati na 100 dolarjev za kWh, po oceni Cairn Energy Research Advisors pa naj bi bila vsaj pri Tesli v letu 2019 ta še pri 156 dolarjih za kWh.



Elon Musk je sicer včeraj dejal, da je njihov dolgoročni cilj, da bi bili sposobni na leto izdelati 20 milijonov električnih avtomobilov, kar je seveda nadvse ambiciozno, če vemo, da naj bi njihova letošnja proizvodnja, ki bo najvišja doslej, dosegla pol milijona vozil.



Znova je dodal, da bodo njihovi avtomobili v prihodnje tudi sposobni povsem samodejne vožnje, čeprav je priznal, da so pri tovrstnem razvoju oziroma pripravi programske opreme naleteli na nepričakovane težave in da bodo nekatere stvari morali zastaviti drugače.