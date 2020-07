Tesla kljubuje negativnim trendom

V Nemčiji prodaja avtomobilov junija zelo slaba



Medtem ko se je v kateri od velikih evropskih držav, kot je npr. Francija, prodaja avtomobilov prejšnji mesec popravila, pa po prvih podatkih tega ni mogoče reči za največji trg – Nemčijo. Agencija Reuters namreč navaja pisanje časnika Tagesspiegel , po katerem je bila prodaja avtomobilov v tej državi prejšnji mesec za kar 40 odstotkov nižja kot v lanskem juniju. Precejšen padec prodaje je prejšnji mesec utrpela tudi Španija, tam je šel trg navzdol za 30 odstotkov.

V nasprotju z glavnino avtomobilske industrije ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla zaznava robustne številke, na borzi je še naprej eden glavnih zvezdnikov.je le v letošnjem drugem kvartalu kupcem po svetu dobavila več kot 90.000 avtomobilov, kar je bilo precej več od ocen finančnih analitikov, ki so pričakovali za 20.000 nižjo številko. Omenjeni rezultat je sicer za slabih pet odstotkov nižji od tistega v lanskem drugem četrtletju, a je minus mnogo manjši od tistih pri drugih avtomobilskih proizvajalcih. Velikim ameriškim avtomobilskim proizvajalcem, kot so General Motors, Ford, FiatChrysler, je v tem času, ki ga je zaznamoval koronavirus, prodaja povprečno upadla za 30 odstotkov. Levji delež prodaje Tesle naj bi ustvarili z modelom tesla 3 in tesla Y, zelo dobro so se njihovi modeli prejšnja dva meseca prodajali na Kitajskem.Tesla je v prvem kvartalu letošnjega leta kupcem dobavila 88.000 vozil. Njihov šefje sicer še pred krizo napovedal, da bodo letos prvič dosegli mejo pol milijona kupcev na leto. Zdaj se pričakujejo rezultati poslovanja v drugem četrtletju – če bi podjetje tudi tokrat uspelo poslovati pozitivno, bi bil to naslednji dober signal.Tečaj delnice družbe je v zadnjih dneh dosegal nove višave, tržna kapitalizacija pa presegla 200 milijard dolarjev, s čimer je podjetje med avtomobilskimi proizvajalci prehitelo japonskopa čeprav s svojo prodajo predstavlja le drobec tistega, kar proizvede japonski velikan: Tesla je lani kupcem dobavila 367.000 avtomobilov, Toyota pa z vsemi svojimi znamkami 10,7 milijona. Podjetje Tesla se je na borzo odpravilo skoraj točno pred desetletjem, takrat se je v javni prodaji delnic njihov tečaj najprej oblikoval pri 17 dolarjih.Da ima Tesla tudi naprej dobre obete, naj bi pričala vest agencije Reuters, da so pri korejskem proizvajalcu baterijin še nekaterih drugih tovrstnih proizvajalcih naročili večje dobave akumulatorskih celic. Kot je znano, ima Tesla povsem novo tovarno v Šanghaju, medtem ko v domači tovarni v ameriškem Fremontu za njihove baterije skrbi japonski Panasonic.Prav proizvodnja na Kitajskem naj bi po nekaterih ocenah nadomestila izpad zaradi z virusom povezane več tednov trajajoče ustavitve delovanja v Ameriki. Glede zadnjega se je Musk zelo prepiral z oblastjo, pred kratkim je čestital zaposlenim za dosežke v teh težkih časih, po drugi strani pa so menda nekateri zaposleni protestirali, da jih je silil k delu oziroma da so jih odpustili, ker tega niso želeli ...Nekoliko se menda Tesli zapletajo načrti s tovarno v Nemčiji, ki bo na območju Berlina. Tam naj bi po prvotnih načrtih proizvajali prav vse potrebno za njihove električne avtomobile, kot je poročala agencija Bloomberg pa se utegne zgoditi, da baterij tam ne bodo izdelovali. Tega sicer v Tesli niso komentirali.