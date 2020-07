Teslin četrti zaporedni dobiček

Šef Tesle Elon Musk pravi, da si predvsem želi doseči večjo množičnost in cenovno bolj dostopne avtomobile.

Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil poslovne rezultate drugega letošnjega četrtletja in pokazal, da mu je v nasprotju s pričakovanji in drugače kot vsem drugim avtomobilskim proizvajalcem uspelo poslovati z dobičkom, tudi njegovi celoletni cilji še naprej ostajajo ambiciozni. Že tako astronomsko visoka cena njihove delnice se je včeraj še dvignila.Čeprav je povprečje ocen finančnih analitikov napovedovalo, da podjetje Tesla v letošnjem drugem četrtletju že zaradi virusne situacije in zdravstvene krize ne bo zmoglo ponoviti pozitivnih izidov iz prejšnjih treh kvartalov, pa se je zgodilo drugače. Družba je objavila, da so imeli v obdobju od aprila do junija 108 milijonov dolarjev dobička (lani v tem času so imeli še nekaj sto milijonov dolarjev izgube), in to ob nekoliko nižjem prometu, ki se je zmanjšal za pet odstotkov na šest milijard dolarjev.Šef Tesleje v konferenčnem klicu najprej pohvalil zaposlene za »izjemno izvedbo nalog«, vključno s težavnimi časi, ko je bila tovarna v Fremontu v Kaliforniji več tednov zaprta. »Še nikoli doslej nisem bil tako optimističen glede prihodnosti podjetja,« je med drugim dejal Musk.Podjetje bo v nadaljevanju leta dvigovalo količine proizvodnje v Kaliforniji in na Kitajskem ter si znova prizadevalo za letni cilj pol milijona izdelanih avtomobilov, česar na vrhuncu virusne krize nekaj časa niso omenjali. V prejšnjem četrtletju so sicer izdelaIi 90.000 avtomobilov. Menda so napredovala tudi dela za novo tovarno v Nemčiji in izbrali so lokacijo za novo tovarno baterij v Arizoni.Musk je sicer še dejal, da bo v prihodnje med cilji na prvem mestu večja množičnost in cenovno večja dostopnost njihovih izdelkov, šele na drugem mestu (vsaj zmerni) dobiček. Cilj množičnosti so, kot je pojasnil, doslej omejevale predvsem baterije, tako da bodo tudi zaradi tega okrepili sodelovanje z velikima proizvajalcema baterij Panasonicom (Japonska) in CATL (Kitajska), na Kitajskem načrtujejo za model tesla 3 cenejšo in kljub temu vzdržljivo baterijo.Čeprav nekateri finančni analitiki menijo, da je podjetje precenjeno, se je Teslina delnica včeraj znova podražila za štiri odstotkena 1660 dolarjev in je za več kot tisoč dolarjev dražja kot v začetku leta. S tem ko je podjetje prvič v svoji zgodovini štiri četrtletja zapored poslovalo pozitivno, ima možnosti, da se njihov delnica uvrsti v ameriški delniški indeksNjihova tržna kapitalizacija je trenutno malce manj kot 300 milijard dolarjev. Elon Musk, čigar premoženje je že tako veliko, pa ima po podjetniškem dogovoru zaradi določenega obdobja visoke cene delnice možnost že drugega zajetnega finančnega izplačila, in sicer dobri dve milijardi dolarjev.