Futuristični električni poltovornjak, ki ga v Evropi uradno ni mogoče kupiti, ima pa Tesla sicer zanj tudi slovensko spletno stran, so fotografirali na ljubljanski obvoznici. Zakaj si ga je nekdo uvozil, če zanj ne more pridobiti evropske homologacije? Teslin cybertruck je vozilo, ki ga je na cesti težko spregledati, saj njegova masivna oglata karoserija iz nerjavnega jekla, nenavadna oblika in velikanske dimenzije sinonim za enega najbolj prepoznavnih avtomobilov zadnjih let. Na socialnih omrežjih se je pred dnevi pojavila fotografija cybertrucka na obvoznici v prestolnici, s poizvedovanjem smo potrdili pristnost fotografije, lastnika pa nam ni uspelo identificirati. Tudi na Agenciji za varnost prometa (AVP) so nam povedali, da nihče ni vložil prošnje za začetek postopka posamične ...