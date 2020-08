Teslov salon v Ljubljani

V Ljubljani so v petek odprli prvi razstavni prostor znamke Tesla v Sloveniji. Za zdaj je na ogled model 3, kasneje naj bi razstavili še druge modele in kupcem ponudili testna modela 3. Gre za nekakšen uradni tukajšnji začetek ameriške znamke električnih avtomobilov, ki jih je sicer v Sloveniji že kar nekaj.Namen odprtja prodajnega salona Tesla centra na Leskoškovi cesti je, da bi stranke, zainteresirane za avtomobile te znamke, lahko sedle v avtomobil in ga preizkusile. Naročanje oziroma nakup poteka po spletu, pri čemer je treba vplačati rezervacijo tisoč evrov in polno ceno avtomobila teden dni pred dobavo. Ob današnjem ...