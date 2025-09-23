Težava z obdavčitvijo bogatih

V nadaljevanju preberite:

Ko je revija Forbes leta 1987 objavila prvi seznam svetovnih milijarderjev, je bilo na njem le 140 imen. Leta 2025 pa se je na seznamu znašlo več kot 3000 ljudi, katerih skupno premoženje je bilo vredno 16 bilijonov (tisoč milijard) dolarjev.

Tudi če upoštevamo dejavnike, kot sta vzpon Kitajske in več kot tri desetletja inflacije, gre za osupljivo rast tako po številu kot po vrednosti; neto premoženje Elona Muska, ki je bil aprila letos razglašen za najbogatejšega človeka na svetu, je bilo ocenjeno na 342 milijard dolarjev – v primerjavi z 295 milijardami dolarjev, kolikor je bil vreden celoten razred milijarderjev leta 1987.