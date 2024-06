Težave lahko pospešijo prenos podjetja na novo generacijo

V nadaljevanju preberite:

Rastoča podjetja, ki se največkrat začnejo kot projekt njihovega ustanovitelja in lastnika, se večinoma najprej osredotočajo na kakovost svoje proizvodnje in pridobivanje prodajnega trga. Bolj kot podjetje raste, bolj pa raste pomen finančne funkcije v njem.

Pravzaprav, kot smo slišali na 17. Poslovno-finančni konferenci, je velik del težav rastočih podjetij povezan prav s tem, da ob hitri rasti premalo premišljeno vstopajo v nove investicije in pridobivanje novih kupcev.

Če ne gre vse po načrtu, ki ga pogosto niti ni, lahko nastopijo finančne preizkušnje v obliki prevelike zadolženosti ali težav z likvidnostjo. Za mnoga družinska podjetja je točka, ko se soočijo z nujnostjo preobrazbe poslovnih procesov v podjetju in preoblikovanjem finančnega področja v »resno« poslovno funkcijo, tudi sprožilec premisleka o tem, kdo bo vodenje podjetja prevzel za ustanoviteljem.

Kaj so torej zdrave finance v malih in srednjih podjetjih ter kako se družinska podjetja soočajo z izzivi prenosa upravljanja in nadzora?