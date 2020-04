Težave nemških podjetij v tujini zaradi upada prodaje

Gospodarstvo opozarja na vse bolj nepopravljivo škodo Preberite še:

Ljubljana - Kar 80 odstotkov nemških podjetij zaradi posledic koronavirusa že pričakuje velike izgube pri prodaji, je pokazala najnovejša raziskava Združenja nemških gospodarskih zbornic (DIHK) »AHK World Business Outlook«, v kateri je sodelovalo več kot 4000 nemških podjetij po vsem svetu.Raziskava, ki jo DIHK dvakrat letno izvaja v sodelovanju z mrežo nemških gospodarskih zbornic v tujini (AHK), je še pokazala, da 15 odstotkov podjetij ocenjuje, da bo njihova prodaja upadla za več kot 50 odstotkov. »Številke so zastrašujoče, saj prikazujejo, kako močno pandemija vpliva na nemška podjetja po vsem svetu,« je o rezultatih raziskave dejal dr., nemški ekonomist in izvršni direktor za zunanjo trgovino v DIHK, ter dodal, da ekonomske posledice te krize še niso povsem predvidljive.Podjetja med največje neposredne posledice, ki naj bi jih prinesla kriza koronavirusa, uvrščajo upad potniškega prometa (69 odstotkov), manjše povpraševanje po izdelkih in storitvah (58 odstotkov) ter težave v dobavnih verigah in logistiki (45 odstotkov). Preklicati ali omejiti naložbe pa bo primoranih 47 odstotkov anketiranih podjetij. Zaradi upada prodaje se tretjina nemških podjetij v tujini že sooča s finančnimi in likvidnostnimi težavami. »Rezultati raziskave kažejo na to, da se bomo s posledicami ukvarjali veliko dlje, kot s samo pandemijo,« poudarja Treier.Napovedi DIHK glede gospodarskega razvoja in poslovnih pričakovanj nemških podjetij po svetu so vse bolj črnoglede. Te temeljijo na odgovorih vprašanih podjetij: dve tretjini namreč glede na prejšnjo raziskavo napoveduje še dodatno poslabšanje v svoji regiji, le deset odstotkov pričakuje boljši gospodarski razvoj.Podjetja v ZDA in v Evropi pričakujejo obsežne gospodarske posledice, medtem ko so na Kitajskem obeti glede poslovnih pričakovanj bolj pozitivni. V zvezi s tem Treier pojasnjuje, da podjetja na Kitajskem najverjetneje predvidevajo, da je vrhunec pandemije že za njimi.