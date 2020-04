Težave v Wuhanu so povzročile pretrese tudi v Evropi

Med vsemi panogami, ki so še posebno na udaru zaradi izbruha koronavirusa, najdemo seveda avtomobilsko industrijo. Začetni epicenter pandemije je bilo evropski javnosti dokaj neznano metropolitansko mesto Wuhan, ki se sicer lahko pohvali s kar enajstimi milijoni prebivalcev.Kitajska je največji avtomobilski trg na svetu. Manj znano pa je, da prav Wuhan spada med najpomembnejša mesta avtomobilske industrije na Kitajskem in nasploh. World Economic Forum (WEF) poroča, da je Wuhan »kitajski Detroit«. Wuhan je tudi glavno mesto province Hubei (iz prispodobe lahko sklepamo, da je to »kitajski Michigan«, ki je med najpomembnejšimi ...