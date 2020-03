Težko dosegljiv za tekmece z malo kapitala

LVMH je globalni proizvajalec in distributor luksuznih izdelkov. Imajo več kot 4500 trgovin po vsem svetu.Konkurenčni položaj jim prek močnih blagovnih znamk omogoča, da ustvarjajo nadpovprečne dobičke, in to je mogoče pričakovati tudi v prihodnje.Najbolj prepoznavne premijske blagovne znamke so Louis Vuitton, Bulgari, Fendi, Givenchy, Tag Heuer, Hennessy, Moet & Chandon, Glennmorangie, Sephora in Benefit. Segment mode in usnjenih izdelkov (ustvari več kot polovico dobička) ima oporo v več kot sto let stari, svetovno znani blagovni znamki Louis Vuitton.Dodatno podporo jim zagotavljajo dolgi produktni cikli in distribucija, v ...