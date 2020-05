TGZS vlado poziva k izpolnitvi obljub o pomoči

Turizem v Portorožu. FOTO: Leon Vidic

Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS) je vlado pozvala, naj skladno s prejšnjimi obljubami podaljša veljavnost protikoronskih ukrepov pomoči za turistično panogo do konca leta. Dobili so namreč informacije, da bi se lahko ukrep čakanja na delo podaljšali zgolj do konca junija, kar bi jih pahnilo v »brezizhoden položaj«.V TGZS so od vlade glede na dosedanje obljube pričakovali, da bo tretji protikoronski paket namenjen pomoči turistični panogi, ki je v času epidemije covida-19 še posebej prizadeta. Ukrep državne podpore v času čakanja na delo od doma naj bi se podaljšal za štiri mesece oz. do konca leta, računali so na pomoč v obliki sofinanciranja fiksnih stroškov v obliki nepovratnih sredstev ter vire za premostitev likvidnostnih težav.»Po naših zadnjih informacijah se kaže, da je vlada na turistično panogo pozabila,« so danes zapisali v sporočilu za javnost, pod katerim je podpisan direktor TGZS. Prejeli so namreč informacije, da bo subvencioniranje čakanja na delo od doma podaljšano le za en mesec, torej do konca junija.»Po tem scenariju se bodo s 1. julijem v turizmu pričela masovna odpuščanja zaposlenih, saj družbe ne bodo mogle preživeti,« so opozorili v zbornici. V kolikor ukrep čakanja na delo ne bo podaljšan vsaj do konca leta, bo v panogi brez dela ostalo okoli 20.000 ljudi, so izračunali.V zbornici so hkrati sicer pozdravili načrtovan ukrep vlade o turističnih vavčerjih za vse polnoletne državljane Slovenije. Ta ukrep bo v pomoč turizmu pri začetnem okrevanju, ki bo predvidoma večletno, so dodali.