Tiha vojska robotov že pripravlja vaš paket

V enem izmed logističnih centrov družbe DHL v ameriški zvezni državi Ohio deluje robot, ki so ga zaposleni poimenovali Johnny 5. Njegova naloga je preprosta, a hkrati ena najtežjih v celotni dobavni verigi: razkladanje tovornjakov.

Z zanesljivostjo metronoma, kot poroča časnik The Wall Street Journal, Johnny 5 premakne okoli 580 zabojev na uro, kar je skoraj dvakrat hitreje od človeškega delavca.

Prizor, ki se je še pred kratkim zdel kot znanstvena fantastika, je danes vsakdanja realnost, ki naznanja tektonski premik v svetu logistike.

Maja letos je odjeknila novica, da je logistični velikan DHL podpisal memorandum o soglasju za nakup več kot tisoč takšnih robotov, imenovanih Stretch, od priznanega podjetja Boston Dynamics.

Ta dogovor je, po mnenju tujih medijev, poslal jasen signal celotni industriji, da je tehnologija, ki je bila še pred kratkim v fazi prototipa, dozorela in postala preverjeno poslovno orodje z merljivim donosom na naložbo.