Kitajci ohranili ključe algoritma, ki obvladuje svet

Sredi septembra je Madrid postal prizorišče dogovora, ki je preprečil enega najostrejših digitalnih razkolov zadnjih let. V središču je bila aplikacija tiktok, ki je sicer priljubljena med uporabniki, a je tudi sporni simbol tehnološkega rivalstva med Združenimi državami in Kitajsko.

Dolga leta groženj in zakonodajnih pritiskov so privedla do odločilnega trenutka: ali bo sledila popolna prepoved aplikacije ali pa bo sprejeta nova ureditev.

Pogajanja so se sklenila s kompromisom – ameriški konzorcij naj bi prevzel večinski lastniški delež, podatke bo nadzoroval Oracle, medtem ko bo ključni algoritem ostal v kitajskih rokah.

Dogovor ne pomeni rešitve, temveč le (začasno) premirje: za ZDA zamejitev varnostnih tveganj, za ByteDance pa ohranitev dostopa do največjega oglaševalskega trga na svetu.

Po poročanju Reutersa ta aranžma predstavlja novo poglavje globalne digitalne ekonomije, v katerem gospodarski interesi prevladujejo nad logiko popolne ločitve.