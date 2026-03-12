Kdo je bil za drugi tir in kdo proti? Kako se bo financiral in kdaj bo levi tir?

Novi tiri so položeni, vlak s krasa do morja vozi po njih poizkusno in za potrebe gradbincev. Gre za razvojno zmago, ki se je največji del države lahko veseli, manjši del pa še naprej išče napake, afere, prepire in poudarja zamudo kot politični neuspeh. A če upoštevamo, da so projekt pripravljali 30 let, če upoštevamo številne napore proti njemu, če upoštevamo vse križe in težave, ki so se kopičili nad projektom drugega tira med Divačo in Koprom, če seštejemo vse prednosti, ki jih prinaša, ugotovimo, da gre za prelom, ki poleg vseh pridobitev dokazuje, da je Slovenija vendarle sposobna izpeljati največje strateške projekte in opozarja, da bi drugemu tiru moral hitreje slediti še kvalitativni preskok v dograjevanju druge železniške infrastrukture po državi.