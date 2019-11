TKK Srpenica v lovu za novimi trgi in kadri

Uroš Lozar napoveduje uspešno leto 2020.



Po šest milijonov evrov vredni naložbi v logistični center podjetje TKK Srpenica vlaga še štiri milijone evrov v širitev proizvodnih zmogljivosti. Proizvajalec dodatkov za beton, sanacijskih materialov, poliuretanske montažne pene in tesnilnih mas s tem utrjuje svoj položaj na trgu in širi prodajne lovke. Mrzlično išče 30 novih sodelavcev.TKK končuje prelomno leto z vložki tri nove pakirne in tri mešalne linije, poleg tega izvaja še energetsko sanacijo stavb. »Zmogljivost proizvodnje tesnilnih mas se bo potrojila,« je napovedal direktor družbeKot del belgijske skupine Soudal, ki je največji proizvajalec poliuretanske pene na svetu v gradbeni kemiji, je TKK zdaj ključen igralec v panogi na območju jugovzhodne Evrope. Regijo je začel preraščati s posli v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. »Letos smo začeli pomemben posel v Iraku, vstopili smo v Čile. Zavestno širimo ta koncentrični krog navzven,« pravi.Razpršen trg daje podjetju trdnost in stabilnost, poudarja, četudi bi na vrata spet potrkala gospodarska kriza – zadnja je skoraj povsem uničila slovensko gradbeno industrijo. Skupina Soudal, pravi, podpira razvoj TKK, saj bo družba med letoma 2016 in 2020 vložila okoli 12 milijonov evrov v svojo širitev. Še leta 2014 je imela okoli 45 milijonov prihodkov. »Razvijamo in prodajamo končne izdelke, zato si sami izbiramo trge. To je zelo velika prednost, saj je od naše spretnosti odvisno, ali bomo te izdelke tudi prodali.«V 68 državah ima TKK več kot tisoč kupcev, največji delež posameznega kupca pa znaša pet odstotkov. Podjetje je finančno zelo stabilno. »Vse naložbe smo izvedli z lastnim denarjem brez bančne pomoči. Zadolženi nismo niti za evro. Imamo torej možnost, da morebitno krizo uspešno premagamo,« je prepričan direktor.Zaveda pa se, da je kadrovski bazen v zgornjem Posočju plitev. Podjetja se skoraj tepejo za kadre, poleg tega se vsi mladi po študiju ne vračajo v Soško dolino. »Stabilnost TKK je lahko dovolj močan argument, da najdemo ljudi. Pred časom smo dobili sedem sodelavcev iz BiH, a ne želimo, da to postane trajnejša rešitev.«Družba, na primer, zdaj išče proizvodne delavce, vzdrževalce, strojne, elektro- in kemijske inženirje. »Popolnili smo našo prodajno ekipo, v produktnem vodenju in marketingu. Nekateri delujejo iz Ljubljane, kjer bomo tudi širili pisarno.«S kakšnimi delovnimi pogoji pa bi privabili kader? »Plača mora biti ustrezna,« je zatrdil Lozar, četudi igre številk ni razkril. Je pa napovedal, da bodo osebni dohodki za nekatere zaposlene vendarle višji od sedanjih, ko bo z novim letom začel veljati zakon o novi minimalni plači. »Vložek, ki bi ga nujno potrebovali glede na zakonske zahteve, bomo podvojili. Denar bomo namenili za zvišanje plač. Minimalna plača nas namreč sili v neko uravnilovko, ki pa je smrt za inovativno podjetje. Plače v družbi so primerne, so pa odvisne tudi od delavcev. Nimamo težav izplačati visokih plač za ljudi, ki si to zaslužijo,« je dejal.Letos bodo v skupini TKK ustvarili okoli 70 milijonov evrov prihodkov in »izjemen dobiček«, ki pa je za zdaj še poslovna skrivnost. Prihodnje leto predvidevajo okoli 85 milijonov evrov prihodkov.