Todorić se je na blogu odzval na obtožnico

Zagrebško sodišče je potrdilo obtožnico proti nekdanjemu lastniku Agrokorja Ivici Todoriću ter še trem osebam zaradi domnevnih kaznivih dejanj v koncernu. Tožilstvo je prepričano, da so v letu 2013, ko so podjetju iz Švice plačevali neobstoječe svetovalne storitve, oškodovali Agrokor za 1,25 milijona evrov. Kot smo poročali neuradno, so jo vložili že septembra: Po dobaviteljih Agrokorja zdaj še obtožnica proti Gazdi Na blogu je zapisal, da mu je žal, da se »moč premieraizkazuje v odvzemu zasebne lastnine« in da se vlada vse bolj seseda pod kriminalom in izdajo nacionalnih interesov.Todorić se je po sesutju Agrokorja 2017 umaknil v London, vendar so ga izročili Hrvaški. Po vrnitvi je šel v preiskovalni zapor, zdaj pa se po plačilu 7,5 milijona kun varščine brani s prostosti. Med pogoji izpusta je tudi, da ne sme zapustiti območja Zagreba.Premoženje Agrokorja je v postopku prenosa na Fortenovo, postopki za Mercator pa še niso končani.