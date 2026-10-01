Tomaž Kmecl je manager leta 2026: ustvaril je kar 118 milijona evrov dobička

Združenje Manager je za managerja leta 2026 razglasilo dr. Tomaža Kmecla, glavnega direktorja Kolektor Etre. Priznanje mu je namenilo za uspešno preobrazbo podjetja v globalnega igralca in enega pomembnejših tehnoloških nosilcev evropskega zelenega prehoda.

Kmecl Kolektor Etro vodi od leta 2009, ko je podjetje imelo okoli 200 zaposlenih. Do konca leta 2025 je njihovo število naraslo na 627. Podjetje je izrazito izvozno usmerjeno, saj na tujih trgih ustvari več kot 93 odstotkov prihodkov.

Pod njegovim vodstvom so se prihodki Kolektor Etre povečali s 133 milijonov evrov leta 2020 na skoraj 370 milijonov evrov leta 2025. V zadnjih treh letih je podjetje beležilo povprečno 27-odstotno letno rast prodaje. Čisti poslovni dobiček se je v tem obdobju povečal z dobrih devet milijonov na 118 milijonov evrov, EBITDA pa s 14 milijonov na 145 milijonov evrov.

Dodana vrednost na zaposlenega je lani dosegla 294.000 evrov, donosnost kapitala 77 odstotkov, EBIT marža pa 39 odstotkov.

Kmecl je doktor strojništva, pred vodenjem Kolektor Etre pa je desetletje nabiral izkušnje pri vodenju zahtevnih projektov v tujini. V Združenju Manager so ob podelitvi poudarili predvsem njegov način vodenja, pri katerem sta po njihovih besedah v ospredju odgovornost in zaupanje.

Manager leta 2026 je dr. Tomaž Kmecl. FOTO: Urban Štebljaj

»Vodja ni pravi vodja, če mu je neugodno biti neugoden,« poudarja Kmecl. Od sodelavcev pričakuje prevzemanje odgovornosti za projekte od začetka do konca ter hitro in premišljeno odločanje. Pomemben del njegovega načina vodenja je tudi prepoznavanje in razvoj talentov ter priprava naslednikov.

Kolektor Etra izdeluje energetske transformatorje visoke moči, ki so pomemben del elektroenergetskih omrežij. Zaradi elektrifikacije prometa in industrije, razvoja obnovljivih virov ter naraščajoče porabe elektrike so transformatorji postali pomemben element širjenja in posodabljanja energetskih omrežij.

Njihove izdelke uporabljajo na več kot 40 trgih po svetu. Tretjino materialov pridobijo od lokalnih dobaviteljev v oddaljenosti do 500 kilometrov.

Združenje Manager je Kmecla izbralo na podlagi ocene njegovega vodstvenega profila, pri kateri so sodelovali tudi njegovi sodelavci. Kot so zapisali, je analiza pokazala, da je njegova najvišje ocenjena kompetenca sposobnost »vlivanja zaupanja«.

Kmecl bo priznanje prejel danes zvečer na Managerskem kongresu v Portorožu. Priznanje mu bo podelila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

V jutrišnjem tiskanem Delu in na spletu bomo objavili intervju z njim.