Tomaž Kmecl: Nestabilne razmere so vedno priložnost za zmagovalce

Dr. Tomaž Kmecl, glavni direktor Kolektorja Etre, je menedžer leta 2026. Sinoči mu je na kongresu Združenja manager priznanje izročila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Pod njegovim vodstvom je podjetje zraslo v globalnega igralca na področju transformatorjev, ki več kot 90 odstotkov prihodkov ustvari na tujih trgih in dosega najvišjo dodano vrednost v panogi. Podjetje Kolektor Etra je v petih letih prihodke povečalo s 133 na skoraj 370 milijonov evrov, ob tem pa imelo 118 milijonov evrov čistega dobička. Kako ste dosegli tako izjemen rezultat? Je to posledica trga, vaše učinkovitosti ali česa tretjega? Vsega tega. Trg je dal priložnost. Energetika je v velikem razcvetu, ker so omrežja oziroma celotna energetska infrastruktura postali ozko grlo. Da si lahko lažje predstavljate: en ...